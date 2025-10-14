Ex-galã de ‘Malhação’, ator da Globo se transforma em drag queen

O ator ficou irreconhecível - Foto: Marcelo Crelece | Divulgação

Cleiton Morais surpreendeu o público ao se transformar em uma drag queen para o filme ‘Estranhos Na Noite’, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 16 de outubro. O ex-galã de Malhação, que interpretou o personagem Andréas, contou que estudou muito para dar vida ao personagem de forma correta, respeitando a classe.

“Durante a minha carreira, pude ter inúmeras experiências com a linguagem, mas preciso voltar um pouco no tempo. Quando mais jovem, trabalhei em boates em Curitiba, na época intituladas GLS [atualmente, LGBTQIAPN+], nas quais o convívio com drags era intenso. Fiz amizades, acompanhei a rotina de preparação e trabalho, do submundo das drags ao estrelato nos palcos”, disse ele.

O artista, que atualmente está no ar com a novela ‘Êta Mundo Melhor’, da TV Globo, ainda listou quais foram suas maiores dificuldades ao longo da preparação. “A preparação foi uma troca de experiências e adaptação para o personagem. Emagrecer foi a maior dificuldade. Já sou naturalmente magro e tive de ir além do limite para me sentir digno de ficar 'linda' nos vestidos longos e esvoaçantes”, contou.

“Entre o convite e a execução foram apenas dez dias, então não deu tempo de me preparar especificamente para o papel. O maior desafio foi unir todas as ferramentas artísticas para dar vida à personagem, foi um processo de concentração intenso, criação e descobertas”, completou.

Por fim, ele reforçou que não se importa com os rótulos que recebe, pois se considera um artista versátil e gosta de brincar com as possibilidades que a profissão oferece.

“Sou artista. Todo o resto é rótulo. A Lola me deu a oportunidade de explodir em cena, sem meias-palavras, sem pudores e, acima de tudo, sem julgamentos. Me senti implodindo artisticamente e, no pessoal, realizado, como um artista em constante evolução”, concluiu.