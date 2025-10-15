Quem era o ex-ator de Malhação que foi encontrado morto em casa

Felipe Back Selau tinha 31 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator e produtor Felipe Back Selau, que integrou o elenco de ‘Malhação’, da TV Globo, entre os anos de 2013 e 2014, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. A irmã dele, Priscila Back Selau, confirmou o falecimento nas redes sociais na terça-feira, 14.

Quem era Felipe Back Selau?

O ator tinha 31 anos e ficou conhecido principalmente por interpretar Paulo na temporada de 2013/2014 de ‘Malhação: Sonhos’. Além da carreira artística, Felipe trabalhava como produtor executivo de uma marca de óculos e usava o nome artístico Felipe Céu.

Natural do Rio Grande do Sul, Felipe, que começou sua trajetória como modelo e chegou a cursar medicina antes de decidir seguir a vocação de ator, também participou da seletiva da sexta temporada do programa culinário MasterChef Brasil, exibido pela TV Band em 2019.

Embora não tenha avançado para as etapas finais, sua presença no programa chamou atenção e mostrou outra face do ator, que também se dizia apaixonado pela gastronomia.

Felipe também se dedicava à música. Sob o nome artístico Felipe Céu, lançou canções autorais e se apresentava em eventos culturais e festivais independentes.

Morte de Felipe Back Selau

A irmã de Felipe contou que após ele deixar de responder à família e aos amigos durante o fim de semana, um chaveiro foi chamado para abrir o apartamento. Ao entrar no imóvel, ele encontrou o ator sem vida.

“Ele entrou e não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela”, relatou, Priscila, que contou ainda que o Corpo de Bombeiros e a Polícia foram acionados, mas a morte foi constatada no local.

“Fizeram a perícia. Encontraram algumas coisas lá no apartamento dele, inclusive antidepressivo. Só que não sei o que aconteceu, porque, se a recepcionista ouviu alguém perguntando quem era, a gente não entende o que realmente aconteceu”, disse.

A jogadora também contou que, na última semana, o chefe de Felipe já havia tentado alertar a família por não conseguir contato com ele havia mais de um dia.