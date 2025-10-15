Menu
HOME > ESPORTES
TELEVISÃO & COPA 2026

Ronaldinho Gaúcho larga a aposentadoria e assina contrato no Brasil

Campeão do Mundo fará reportagens, entrevistas e conteúdo digital inédito na Copa do Mundo

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 13:48 h
A lenda está de volta, mas agora fora dos gramados
A lenda está de volta, mas agora fora dos gramados

Durante o evento Upfront 2026, realizado nesta segunda-feira, 13, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a TV Globo anunciou uma grande novidade para sua cobertura da Copa do Mundo de 2026: Ronaldinho Gaúcho será o novo embaixador da emissora durante o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Eleito duas vezes Melhor do Mundo pela Fifa e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Ronaldinho inicia uma nova fase na carreira, agora fora dos gramados. O ídolo do Barcelona, que também defendeu Grêmio, PSG, Milan, Flamengo e Atlético-MG, fará sua estreia na televisão em um papel inédito.

Leia Também:

Pivetes de Aço vivem “sonho” com convocação para a Copa do Mundo
Vitória confirma realização do “Corredor Rubro-Negro” após veto da PM
Ba-Vi: Vitória quer se impor no Barradão e Bahia deixar “fase caseira”

O ex-jogador participará de reportagens especiais, entrevistas exclusivas e produções digitais, revelando bastidores da Copa e interagindo com algumas das maiores estrelas do futebol mundial. O conteúdo será exibido tanto na TV aberta quanto nas plataformas digitais da Globo, reforçando a presença da emissora no ambiente online e aproximando os torcedores dos principais momentos do torneio.

“Ronaldinho representa o espírito alegre e criativo do futebol brasileiro. Tê-lo como embaixador é um privilégio e uma forma de conectar ainda mais os torcedores à Copa”, afirmou um executivo da emissora durante o anúncio.

x