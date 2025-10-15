Ronaldinho Gaúcho larga a aposentadoria e assina contrato no Brasil

A lenda está de volta, mas agora fora dos gramados - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Durante o evento Upfront 2026, realizado nesta segunda-feira, 13, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a TV Globo anunciou uma grande novidade para sua cobertura da Copa do Mundo de 2026: Ronaldinho Gaúcho será o novo embaixador da emissora durante o torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Eleito duas vezes Melhor do Mundo pela Fifa e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, Ronaldinho inicia uma nova fase na carreira, agora fora dos gramados. O ídolo do Barcelona, que também defendeu Grêmio, PSG, Milan, Flamengo e Atlético-MG, fará sua estreia na televisão em um papel inédito.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ex-jogador participará de reportagens especiais, entrevistas exclusivas e produções digitais, revelando bastidores da Copa e interagindo com algumas das maiores estrelas do futebol mundial. O conteúdo será exibido tanto na TV aberta quanto nas plataformas digitais da Globo, reforçando a presença da emissora no ambiente online e aproximando os torcedores dos principais momentos do torneio.

“Ronaldinho representa o espírito alegre e criativo do futebol brasileiro. Tê-lo como embaixador é um privilégio e uma forma de conectar ainda mais os torcedores à Copa”, afirmou um executivo da emissora durante o anúncio.