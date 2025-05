Pivetes de Aço em ação: base do Bahia ganha espaço em meio a lesões e calendário apertado

Ruan Pablo entrou no segundo tempo do duelo contra o Ceará - Foto: Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com um calendário inchado, atletas importantes no departamento médico e um elenco que ainda busca diversidade nas peças de ataque, o Bahia precisou recorrer à base para conquistar sua primeira vitória no Brasileirão 2025 e equilibrar a minutagem de seus principais jogadores na temporada. Dada a gravidade de algumas das contusões, a maratona de duelos até meados de junho e a impossibilidade de contratações até a abertura da janela, em julho, o Tricolor vai mesmo ter que contar com os ‘Pivetes de Aço’ para se manter forte na temporada.

No Brasileirão, em cinco rodadas, o técnico Rogério Ceni já escalou três novatos: Tiago, Ruan Pablo e Fredi Lipert. Contra o Ceará, o atacante Tiago, de 20 anos, foi quem sofreu o pênalti que deu a vitória ao Bahia por 1 a 0. Ele havia entrado no segundo tempo, aos15 minutos, fazendo sua estreia no time em 2025, após ficar no banco em seis partidas(três na Libertadores).

Quem também entrou bem contra o Vozão foi a joia da base tricolor, o atacante Ruan Pablo, de apenas 16 anos, eque foi eleito o melhor jogador da Seleção Brasileira Sub-17na campanha do título sul-americano conquistado no início deste mês. Foi sua 7ª partida em 2025, após ter sido titular por três vezes no Baianão. Como reserva, entrou em outros dois jogos do Estadual e em um da Copa do Nordeste, além do duelo contra o Ceará, pelo Brasileirão, quando deu ao time força física pelo lado esquerdo, quase marcando um gol com assistência de Everton Ribeiro.

A saída de Everaldo, Thaciano e Rafael Ratão do elenco, mesmo com as chegadas de Erick Pulga e Kayky, abriram mais espaço para os atletas da base, tanto para Tiago, que é versátil e atua pelos lados decampo e pelo centro, quanto para Ruan Pablo, que é alto e forte, característica que nenhum outro atleta do ataque do plantel tem para atuar pelos flancos.

Zaga

Já as lesões de Kanu e Gabriel Xavier levaram Fredi Lipert, de apenas 18 anos, à titularidade contra o Cruzeiro. Aquela foi a 7ª partida do zagueiro na temporada, que também defendeu o Bahia em seis jogos no Baianão, quatro como titular. Outro atleta da defesa que pode ser aproveitado em breve é Kauã Davi, que atua como lateral-direito e zagueiro, e que esteve no banco de reservas contra o Ceará. Ele já fez oito jogos em 2025, seis como titular.



O técnico Rogério Ceni enaltece a qualidade e a ajuda dos jogadores da base do Bahia, mas na coletiva pós-jogo contra o Ceará, deixou claro que o aproveitamento em massa dos atletas é circunstancial, dado o contexto de lesões e maratona departidas. “Eu seria hipócrita se falasse que eles estariam jogando mesmo com os outros em condições, porque estão ainda amadurecendo, não estão prontos e irão ganhando minutagem e experiência gradativamente”, avaliou o treinador.

Ceni ainda fez uma análise do desempenho dos Pivetes de Aço.“O Fredi tem muito potencial decrescimento, acho que futuramente pode ser titular do Bahia, como o Beraldo, mesmo jovem, foi no São Paulo. O Ruan Pablo tem apenas 16 anos e só agora que está jogando partidas mais fortes. Ninguém está pronto com 16 anos”, comentou Ceni, que falou ainda sobre sua projeção para a utilização da base no Tricolor. “É o futuro do Bahia: jogadores jovens em campo, mas hoje ainda não é possível. Com o passar do tempo queremos oferecer mais minutos para que eles possam dar retorno financeiro também para quem investe no clube”, finalizou.

Reapresentação

Menos de 24h após enfrentar o Ceará, o elenco do Bahia se reapresentou ontem à tarde no CT Evaristo de Macedo para iniciar os treinos para o jogo de amanhã, às 21h, na Arena Fonte Nova, contra o Atlético Nacional(COL), pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Os titulares da partida não foram para o campo e fizeram apenas um trabalho de academia e fisioterapia. Os demais participaram de um treinamento tático, com destaque para os retornos do meio-campista Michel Araujo e do atacante William José. Gabriel Xavier iniciou o processo de transição física e técnica. Santiago Arias e Ronaldo seguem em tratamento no departamento médico.