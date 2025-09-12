Popó 50 anos: A festa é no ringue e o presente é o nocaute

Popó no evento da Spaten Fight Night - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Aos 50 anos de idade, a sensação costuma ser de que já viveu muitas das maiores emoções da vida. Para alguém que chegou ao topo do mundo não uma, mas quatro vezes, então, é como se o game estivesse zerado. Mas para um lutador nato como Acelino "Popó" Freitas, nunca é hora de parar.

Menos de uma semana depois do dia em que comemora seus 50 anos, Popó sobe ao ringue da Spaten Fight Night para encarar Wanderlei Silva no evento principal da noite, levando consigo o peso de tetracampeão mundial solidificado em seus diversos cinturões.

Além do peso da luta, Popó encara o grande desafio de enfrentar o adversário menos antecipado de toda a sua vida. Sem disputar boxe olímpico, o lutador sempre soube seus oponentes com antecedência, mas descobriu Wanderlei com menos de um mês para se preparar, já que substituiu Vitor Belfort após lesão.

Baiano, Popó foi homenageado em um evento nesta quinta-feira, 11, na Praça Maria Felipa, em Salvador, junto aos dois outros filhos da Bahia no card - Hebert Conceição e Bia Ferreira. Os três sobem no ringue no próximo dia 27, compondo uma série de lutas que prometem ser históricas.

No evento, Popó já deu o gostinho de como os três baianos aproveitarão o dia, garantindo que fará jus ao tamanho do trio: "Quando vocês abrirem pra mim, pode deixar que eu termino de fechar o caixão".

Amor e luta da Bahia

Se o clima entre adversários é tenso, as emoções entre baianos estão à flor da pele. Muito emocionado, Popó se uniu a Bia e Hebert no palco da homenagem, representando no trio o boxe baiano tão cheio de tradição.

Em lágrimas, Popó fez questão de destacar o privilégio de dividir o card com Hebert e Bia, afirmando que pode ser a estrela do evento principal mas nunca deixará de reconhecer a grandeza dos colegas.

"São milhares de lutadores no mundo, e nós três temos o privilégio de estarmos aqui hoje. Eu não vim aqui ser melhor que ninguém, vim aqui me igualar a vocês dois. Eu não quero tá num evento pra ser melhor do que ninguém, mas sim pra engrandecer o evento e falar que meu maior orgulho é estar lutando com vocês dois", afirmou.

Hebert Conceição, Popó e Bia Ferreira | Foto: Divulgação I Spaten

"Vocês não têm ideia da emoção que eu tenho de ser lutador de boxe e falar: poxa, dois medalhistas que representaram o Brasil, trouxeram medalha de ouro, de prata. Não importam meus quatro mundiais. Ser, eu sei que eu já sou. Mas eu estou junto com vocês, no mesmo card. Vocês não têm ideia do prazer que eu tenho", se emocionou.

"A Bia pequena no colo do pai dela ia me assistir lutar. Com o Hebert, comecei a fazer amizade quando a gente começou a comentar lutas juntos, e eu tive o prazer de comentar as duas medalhas dele. Quero colocar os dois no lugar mais alto porque eles merecem. Lutar boxe na Bahia, no Brasil, é uma luta constante, dentro e fora do ringue. A gente tem redes sociais muito traiçoeiras, que não botam a gente pra cima. Mas a gente que é baiano, não deixa a peteca cair", completou.



Dentro do ringue

No dia 27, no entanto, a única emoção possível é a confiança. O adversário da vez vem do MMA, e Popó não escondeu a diferença que isso representa. "Ele vir pro meu esporte é totalmente diferente. Se eu fosse pro MMA, eu tava acabado. Mas é na mão. É onde eu aprendi desde os meus doze anos", garantiu.

O clima de rivalidade também esteve presente, com direito a provocações por um vídeo enviado por Wanderlei. "Soube que hoje estão celebrando a história da sua carreira. Aproveite, porque ela já vai acabar", disparou o “Cachorro Louco”.

A resposta veio na mesma moeda, e com trocadilhos mencionando a Spaten, realizadora do evento: "A sorte dele é que eu vou bater sem moderação".

E a intenção é justamente essa - segundo Popó, ele só aceitou fazer a luta porque o contrato incluía nocaute. "Não tô no ringue pra fazer apresentação, tô pra nocautear", afirmou.

Preparação em tempo recorde

O nocaute promete vir não só forte, como também rápido. Diferente de outras fases da carreira, o convite pegou Popó de surpresa, chegando após a saída de Belfort a menos de um mês da data da luta. Ainda assim, ele garantiu que a preparação está em dia.

"Treinar, eu já treino todos os dias. Agora você focar pra uma luta, especificamente pra lutar com alguém, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Porque eu sou campeão mundial desde 99. Então, de 99 pra cá, eu sabia com quem eu ia lutar", explicou.

"Eu programava todos os seis meses pra me preparar, aquela coisa toda. E dessa vez, eu fui pego de surpresa pra lutar, mas não treinar, porque treinar eu já treino, independente de qualquer luta, tudo isso", completou.

Segundo o baiano, o foco foi direcionado ao estilo do adversário. "Foquei treinando em cima da especialidade que ele tem. Apesar de ser do MMA e não do boxe, ele tem uma qualidade dele", analisou.

"Até porque a maioria das lutas dele ele ganhou na mão também, não só no chute. A gente estudou bastante ele, não só das lutas antigas. Ele tem poucas coisas recentes, porque nunca lutou boxe", avaliou.

"Então, a gente faz o quê? A gente intensifica o treinamento, coloca a preparação física além do normal, baixa bem o peso pra ficar bem leve, pra não ficar na frente, e empurrado nele, até ele cair", projetou.

Meio século de história

Ídolo nacional, estrela do esporte e encarando novos desafios que nem enxergam sua idade, Popó é prova viva de que o corpo acompanha a mente. "Eu acho que tudo é um cuidado. A idade é um simples detalhe na nossa vida, e ela não pode nos consumir", disse.

"Na verdade, a gente tem que consumir a nossa idade. E cada ano que passa, cada dia que eu passo, eu sempre falo, poxa, eu tô a cada dia melhor, eu tô vivendo cada fase melhor da minha vida, eu tô fazendo coisas que eu não fiz na minha infância, na minha adolescência", celebrou.

A hora de parar, então, não é um número. "No dia que eu chegar na academia, pegar uns meninos de 22, 23 anos que lutam, e esses caras me baterem, eu paro de treinar. Mas enquanto eu estiver batendo neles, eu continuo batendo em um monte de gente ainda", prometeu.

Não existe lugar melhor para comemorar, então, do que no lugar onde cresceu - o ringue. "Eu faço aniversário agora dia 21, e a minha esposa estava enchendo meu saco pra eu festejar os meus 50 anos", contou.

"Ela falou que seria uma festa linda, maravilhosa, que teria que chamar todos os amigos, botar todo mundo, os caras bonitos, e eu enrolando ela o tempo todo. Eu queria saber o porquê eu tava enrolando ela. Não sabia, esse aniversário era um aniversário importante, não se faz 50 anos todo dia", relembrou.

"E aí depois que veio o convite, eu falei, rapaz, olha que presente de aniversário, cara. Participar, estar no mesmo card que essas pessoas, que nossos medalhistas, estar divulgando o meu esporte, como eu venho divulgando há anos. Poxa, que presente de aniversário. Não vou fazer festa não, a minha festa vai ser essa em cima do ringue", comemorou.

Do público à entrega no ringue

Ocupando a plateia no ano anterior, durante a primeira edição do Spaten Fight Night, Popó agora aproveita o evento no maior dos holofotes, e promete aproveitar cada segundo.

"Quando estava no público, a minha ideia era, de que se eu estivesse naquele momento ali, no ringue, eu aproveitaria cada segundo, o público que tava assistindo, só global, só gente linda, só gente de primeira classe, e teria respeito a esse público, até o público que tá em casa também", projetou.

"Então eu sempre tive esse respeito, e certeza absoluta que essa entrega que eu vou fazer dia 27 vai ser a entrega da minha vida, até porque é um presente de aniversário, e como Deus me concedeu esse presente de aniversário, eu não posso deixar escapar", planejou.

O que o público pode esperar, então, é simples: mais um clássico nocaute de Popó. "As pessoas ficavam sempre esperando até duas, três horas da manhã pra me ver ganhar rápido por nocaute", relembrou.

"Pode esperar isso, porque eu vou em busca do nocaute o tempo todo. Se não acontecer, foi porque não aconteceu, mas a vitória tem que acontecer, porque eu me preparei pra isso, e Deus preparou esse momento pra mim", prometeu.

"Se esse momento veio pra mim na época do meu aniversário, na data do meu aniversário, é um presente que eu pedi a Deus, e eu acho que eu mereço. Então tô lá pra isso. Vou ser merecedor", garantiu.