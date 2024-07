Por que o Bahia pode bloquear a transferência de Talles Magno? Entenda

Talles Magno, jogador do New York City - Foto: Divulgação / @talles_magno

O Atlético-MG está em busca de reforçar o setor ofensivo da equipe nesta janela de transferência e o nome cotado para a posição é do atacante Talles Magno, ex-Vasco, que está no New York City, da MLS. O jogador de 22 anos é um velho desejo do clube, que buscará a contratação para a segunda parte da temporada.

Entretanto, de acordo com o contrato estabelecido entre as equipes do Grupo City, o Esporte Clube Bahia tem prioridade, caso queira o jogador. Talles Magno atua pela ponta esquerda, posição normalmente ocupada por Biel ou Rafael Ratão. Do lado mineiro, a mesma área é comandada por Gustavo Scarpa, que não conta com substitutos de ofício.

De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, as conversas entre o Galo e a equipe do atleta já estão avançadas. Em busca de reforços, o Vasco também vê com bons olhos a contratação do velho conhecido.

Pelo New York City, o atacante participou de 98 jogos e marcou 18 gols, estando atualmente na 6ª colocação da competição. Entretanto, apesar dos números, Talles não atua desde fevereiro, quando somou minutos na derrota por 1x0 para o Charlotte FC.

Talles Magno Bacelar Martins iniciou a carreira nas categorias de base do Vasco da Gama, onde estreou profissionalmente em 2019. Na época, fez dois gols em 15 jogos.

O jovem atleta está no New York City FC desde 2021. Por lá, ganhou uma Major League Soccer, a primeira divisão dos Estados Unidos.

Bahia joga domingo

Atualmente o Bahia é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, atrás apenas do Flamengo, que tem a mesma pontuação, porém tem melhor saldo de gols. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 16h. O time paulista tem 18 pontos e ocupa o 7º lugar.

Na última rodada, o Tricolor venceu o Vasco, na Arena Fonte Nova, por 2 a 1, com gols de Thaciano e Estupiñán. Caso vença o São Paulo, o Esquadrão poderá assumir a liderança do Brasileirão.

Já o Atlético-MG está na 10ª posição, com 17 pontos somados. O Galo recebe o Atlético-GO, às 11h, na Arena MRV. O Dragão é o 17º colocado, com 10 pontos somados.