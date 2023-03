Por vaga na final, Juazeirense e Jacuipense duelam no Adauto Morais

Uma das defesas menos vazadas do Baianão contra um dos melhores ataques. O duelo entre Juazeirense e Jacuipense, hoje, às 16h, no Adauto Morais, pela semifinal da competição, coloca frente a frente duas trajetórias distintas no estadual. Enquanto o Canção de Fogo ocupa a dianteira das equipes que sofreram menos gols (apenas 8), o Leão do Sisal fica na ponta entre aquelas que mais marcaram (13 vezes).

O Jacupa, atual vice-campeão baiano, começou ganhando no campeonato e buscando repetir o percurso do ano passado. Já a Juazeirense perdeu duas seguidas e chegou a ficar na lanterna. Mas o triunfo de 3 a 1 no Vitória, em casa, na terceira rodada, foi o início do embalo de seis jogos sem perder. O algoz do fim da sequência foi justamente o adversário de hoje. O Leão do Sisal venceu por 1 a 0 na última rodada. A partida de volta será no próximo domingo, 18 de março, na Arena Valfredão.

A expectativa é de estádio lotado. O time, inclusive, fez promoção no preço do ingresso para atrair ainda mais a torcida. O objetivo da equipe é duplo: conquistar o Baiano e garantir vaga na Copa do Brasil. Mas o zagueiro Léo Kanu é cauteloso ao tratar da disputa.

“Sabemos que será um adversário muito difícil. A gente já observou no último jogo, mas agora é uma nova estratégia”, falou o jogador, convocando os torcedores ao Adauto. “O apoio dos torcedores nos 90 minutos será fundamental para o resultado positivo”, disse Léo Kanu.

Do lado do Leão do Sisal, o atacante Welder, um dos destaques da equipe, falou da felicidade de chegar, mais uma vez, entre os quatro melhores do Campeonato Baiano.

“Estamos em busca do título. A dificuldade é enorme, mas, se a gente chegou dois anos consecutivos, é sinal de que o trabalho é bem feito. A Jacuipense já está sólida na Série A do Campeonato Baiano”, disse o jogador, em entrevista coletiva.

Confiança

Com cinco gols marcados em 2023, Welder expressa confiança na vitória e na classificação. “Eles são uma boa equipe, mas a gente sabe da nossa capacidade. A gente vai conseguir alcançar o resultado”.

No histórico do confronto, o Cancão leva a melhor. De 17 jogos, venceu 7, enquanto o Jacupa ganhou 5. Em outras 5 oportunidades, deu empate. Porém, em um retrospecto dos 5 jogos mais recentes, foram três triunfos do Leão do Sisal, 1 da Juazeirense e 1 empate.

A tendência é que seja uma partida acirrada. Nos últimos cinco anos, as duas equipes conquistaram a classificação para a semifinal 3 vezes – e com um primeiro lugar na fase de grupos para cada. O confronto envolve dois times que, ano após ano, vêm buscando afirmar o seu lugar entre os mais fortes e competitivos do futebol baiano.