Prefeito do Rio anuncia desapropriação de terreno para estádio do Fla

Ideia do Flamengo é construir o maior estádio do Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou neste domingo, 23, através de suas redes sociais, que fará a desapropriação do terreno do Gasômetro, localizado na região portuária do Rio de Janeiro, para a construção do estádio próprio do Flamengo. A medida será publicada oficialmente no Diário Oficial, nesta segunda, 24.

"Estamos publicando amanhã no Diário Oficial a desapropriação por leilão em hasta pública do novo estádio do Flamengo, ali no terreno do Gasômetro. É o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, Vasco, Fluminense e o Botafogo, especialmente os quatro grandes clubes cariocas, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente o Flamengo tem mais torcedor", brincou Paes, que é torcedor do Vasco.

Leia mais: Novo reforço do Bahia é flagrado treinando com o elenco tricolor

Leia mais: Zeca volta a alfinetar Cauly em comparação com Matheusinho: "Sardinha"

Nas redes sociais, o Flamengo comemorou a decisão tomada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. "A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo, sonho de toda a Nação Rubro-Negra. A diretoria do Flamengo tem plena consciência da importância desta obra tanto para o nosso clube como também para a revitalização de uma das mais tradicionais áreas de nossa cidade", escreveu em nota.

A possibilidade da desapropriação da área passou a ser considerada pelo prefeito após tomar conhecimento sobre o impasse financeiro entre o clube e Caixa Econômica Federal pelo terreno do Gasômetro.

Em uma primeira rodada de conversas, o Flamengo aguardava a Caixa estipular um valor de venda do terreno, o que não aconteceu. Na última segunda-feira, houve uma reunião entre o clube e a Prefeitura, onde Paes comunicou que iria desapropriar a área para facilitar o projeto rubro-negro.