Presente no Sanju do Parque, Joelinton visa retorno à seleção: "sonho"

Joelinton almeja voltar para a Seleção Brasileira - Foto: Joilson Marconne / CBF

Como um bom nordestino arretado que é, Joelinton esteve presente no São João do Parque de Exposições, em Salvador, na noite de sexta-feira, 28. De férias enquanto o futebol inglês não volta, o volante do Newcastle trocou uma ideia com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!.

Um dos destaques dos Magpies, Joelinton acabou sofrendo uma lesão no quadríceps que o tirou de grande parte da temporada europeia. O problema físico também o impediu de brigar por vaga na disputa da Copa América com a Seleção Brasileira. Vale lembrar que ele chegou a ser convocado pelo então treinador Fernando Diniz, antecessor de Dorival Júnior.

"Esse é o meu sonho, a minha vontade, o meu desejo. A temporada passada foi difícil, queria muito estar na Copa América agora. Não foi possível por conta de lesões e outras coisas", projetou o meio-campista.

Leia mais:

"Juíz tem que impor limites", diz técnico do Paraguai sobre Vini Jr

Dorival chora ao falar sobre morte de tio Dudu: "segundo pai para mim"

Apesar da frustração em não poder vestir a camisa da Amarelinha no momento, Joelinton garante que segue motivado para retornar às convocações. Ele busca ser chamado pela primeira vez com Dorival

"Estou bem, aproveitando as férias e tenho certeza que vou voltar mais forte. Espero voltar para a Seleção a partir das Eliminatórias", pontuou Joelinton.

Titular absoluto no time de Eddie Howe, Joelinton disputou 27 jogos pelo Newcastle antes de se lesionar. Foram três gols e três assistências em 2023/24, além de um tento marcado em cinco partidas pelo Brasil.