Presidente da Arena Fonte Nova louva A TARDE Run: 'Melhor experiência' | A TARDE

Ao completar a prova dos 5 quilômetros do A TARDE Run - A Maratona da Bahia, o presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira, exaltou a iniciativa de A TARDE e afirmou que foi "a melhor experiência que já teve".

A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal e marca a abertura das comemorações pelos 111 anos do centenário da Bahia neste domingo, 15.

"Em primeiro lugar, parabenizar e muito o Grupo A TARDE, Ildázio Tavares meu amigo, grande organizador de eventos na Bahia. É uma sensação maravilhosa, depois de 5km, no meu caso, correr com aquela adrenalina toda, chegar aqui e ver toda a galera no telão, naquela emoção, com uma música gostosa de fundo, é uma maravilha. Já fiz outras corridas, mas seguramente foi a melhor experiência que já tive", afirmou Dênio, em entrevista ao Portal A TARDE, ao final da prova.

Dênio destacou ainda o fato de a Arena Fonte Nova ter sido criada para ser um espaço multiuso, indo além do futebol e abraçando outros esportes.

"Saímos de um período duro de pandemia, no qual recebemos aqui com muito orgulho o hospital de campanha, vacinação e agora vamos dar seguimento para todo mundo cuidar da saúde com essa corrida que tenho certeza que vai virar calendário anual de todos os baianos", disse, ressaltando que a Arena tem uma programação extensa ao longo do ano.



"Muitos shows, muitos jogos...seguramente vamos receber a Seleção Brasileira em algum momento nas Eliminatórias. Muito movimento como sempre", disse, pontuando que a proposta para sediar um jogo já foi enviada para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



"Já mandamos proposta para a CBF e a gente tem certeza que nosso baiano lá, o Ednaldo Rodrigues, na presidência da CBF, sempre teve muito carinho com a Bahia e continua tendo. Seguramente a gente vai receber algum jogo da Eliminatórias ou algum amistoso, quem sabe aqui na Arena Fonte Nova", afirmou.





Eduardo Dias