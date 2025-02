Presidente da CBDA celebra mundial de polo aquático na Bahia

Diego Albuquerque, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

O presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o baiano Diego Albuquerque, celebrou a realização de importantes competições internacionais de polo aquático no Brasil em 2025. Entre os torneios confirmados, está o Campeonato Mundial Sub-20 Feminino da modalidade, que será realizado em Salvador, no mês de agosto.

Além disso, o Brasil sediará o Campeonato Pan-Americano Sub-15 de Polo Aquático, em setembro, na cidade de Bauru, São Paulo. Outro evento de destaque é o Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, ainda sem data e local definidos.

Estamos recolocando o Brasil na rota das competições internacionais. Temos uma tradição muito grande não só de conquistas, mas também de realização de grandes eventos Diego Albuquerque - presidente da CBDA

Diego ainda abordou o planejamento da entidade para o novo ciclo olímpico, visando os Jogos de Los Angeles, em 2028. O dirigente demonstrou confiança na evolução do Brasil nos esportes aquáticos e destacou o retorno das conquistas internacionais.

"A gente está muito otimista para o novo ciclo olímpico. Viemos de uma Olimpíada em que não conseguimos medalhas, que é o que mais chama atenção, mas isso não significa insucesso. Quem é do esporte sabe que ele vive de altos e baixos. O momento é de novos ares, e a gente assume uma confederação passando por isso. Os resultados esportivos estão acompanhando essa mesma levada”, disse ao Portal A TARDE.

“Ainda no final do ano passado, voltamos a ganhar medalhas em campeonatos mundiais, e não foi uma só, foram três, inclusive com o baiano Guilherme Caribé. Então, é o Brasil voltando a ocupar um bom cenário internacional como deve ser, e a gente vai colher grandes frutos nos próximos anos. Tenho certeza de que em 2028 teremos muitas alegrias", complementou.

Com a realização de torneios internacionais no país e o investimento na base, a CBDA busca fortalecer o desenvolvimento do polo aquático e demais modalidades aquáticas, ampliando o número de atletas de alto rendimento e consolidando a presença do Brasil no cenário esportivo mundial.