Presidente da CBF vai se reunir com Luis Rubiales presidente da FEF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, tem um encontro agendado com o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales. Encontro deve acontecer no próximo mês. O objetivo da reunião, visa discutir medidas disciplinares relacionadas a casos de racismo, em decorrência de mais um episódio envolvendo o atacante Vinícius Jr.

Um dia após a entidade brasileira enviar um documento à Fifa e Uefa solicitando punições severas para casos de racismo, incluindo a perda de pontos, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, se reunirão. Além de discutir as sanções, eles também abordarão outras medidas, incluindo a possibilidade de um amistoso entre as duas seleções.

Além da entidade máxima do futebol brasileiro, o Governo Federal também se manifestou solicitando uma investigação e cobrou ação da La Liga, responsável pela disputa da competição espanhola.

Entenda o caso

O fato ocorreu aos 15 minutos do segundo tempo, quando o jogador estava próximo aos torcedores do Valência, na linha lateral do campo. O árbitro paralisou a partida após os gritos, cerca de 10 minutos depois. A partida ficou parada por cinco minutos. O locutor do estádio interviu pedindo para que os torcedores parassem com os gritos, sob o risco do jogo ser cancelado.

Revoltado, Vinícius Jr discutiu com torcedores que o ofenderam diretamente. Ele precisou ser contido pelo técnico Carlo Ancelloti, que pediu para que ele fosse para o banco de reservas. Pela reação, o brasileiro foi expulso pelo de campo pelo árbitro que aplicou cartão vermelho.