Presidente da FBF felicita Bahia pelo acesso para a Série A

O presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, felicitou o Bahia pelo retorno para a elite do futebol nacional, conquistado no triunfo contra o CRB, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

"Estamos muito felizes, é um orgulho para todos nós ver o Bahia de volta à Série A, de onde nunca deveria ter saído. O lugar dele é na Série A. Parabenizamos o clube, sua diretoria, comissão técnica, atletas, funcionários e torcedores pelo acesso. Tenho certeza de que 2023 será um grande ano para o futebol baiano e em breve teremos mais clubes junto ao Tricolor na elite do futebol nacional", disse o dirigente, que esteve no Rei Pelé para apoiar a delegação do filiado.

Além do Bahia, a FBF também já havia comemorado o acesso do Vitória para a Série B da competição nacional em 2023.