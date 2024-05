Presidente do Corinthians demite diretor de futebol | A TARDE

O Corinthians demitiu, na tarde desta quinta-feira, 2, Rubens Gomes do cargo de diretor de futebol do clube. A demissão partiu do presidente Augusto Melo, com quem Rubão, como é mais conhecido, teve um atrito, causando uma crise política interna no Alvinegro.

Em nota, o clube disse agradeceu “pelo trabalho e dedicação desde o início da gestão” e desejou “sucesso nos próximos desafios”. Após a derrota para o Bragantino, no último dia 20, Augusto Melo afirmou que iria promover mudanças no departamento de futebol.

Leia mais: São Paulo tem dívida milionária com técnico do Bahia; saiba quanto

Leia mais: Astros em fim de contrato entram no radar de times brasileiros

A destituição de Rubão já estava na pauta, mas o presidente preferiu aguardar a reunião do Conselho Deliberativo do clube, que aconteceu na última segunda-feira. O objetivo era não aumentar a tensão política em meio a um momento importante nos bastidores.

Como diretor, ele foi responsável por conduzir a montagem do elenco para essa temporada. Ainda no fim de 2023, Rubão ganhou destaque ao afirmar que "acabou a farra de Palmeiras e Flamengo."