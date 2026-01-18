Presidente do Santos esclarece especulações sobre venda do clube

- Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, classificou como “infundados” os rumores de que o empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, tenha interesse em comprar o clube ou assumir uma eventual Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Segundo ele, nunca houve qualquer conversa nesse sentido.

“Em nenhum momento citamos que o pai do Neymar seria futuramente o proprietário do clube. Não existe essa vontade pessoal, nem esse objetivo da NR Sports [empresa que cuida da carreira de Neymar] em adquirir o Santos”, afirmou o presidente durante entrevista à Rádio Bandeirantes.

Marcelo Teixeira afirmou ainda que o retorno e a permanência de Neymar no Santos fazem parte de um projeto discutido em dezembro de 2023, durante o período eleitoral do clube.

Na ocasião, segundo ele, foram apresentados os planos de reconstrução do Santos, sem qualquer debate envolvendo a venda da instituição.

Recuperação de Neymar

Marcelo Teixeira disse também que o atacante Neymar encerrou a última temporada com evolução no rendimento e segue em processo de recuperação física, com expectativa positiva para 2026.

Por fim, o presidente afirmou que o Santos acompanha de perto a evolução do jogador e avalia que Neymar pode contribuir tanto tecnicamente dentro de campo quanto institucionalmente fora dele, especialmente em um ano de Copa do Mundo.