Presidente do Santos esclarece especulações sobre venda do clube
Marcelo Teixeira citou rumores envolvendo o pai do jogador Neymar
Por Ane Catarine
O presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, classificou como “infundados” os rumores de que o empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, tenha interesse em comprar o clube ou assumir uma eventual Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Segundo ele, nunca houve qualquer conversa nesse sentido.
“Em nenhum momento citamos que o pai do Neymar seria futuramente o proprietário do clube. Não existe essa vontade pessoal, nem esse objetivo da NR Sports [empresa que cuida da carreira de Neymar] em adquirir o Santos”, afirmou o presidente durante entrevista à Rádio Bandeirantes.
Marcelo Teixeira afirmou ainda que o retorno e a permanência de Neymar no Santos fazem parte de um projeto discutido em dezembro de 2023, durante o período eleitoral do clube.
Na ocasião, segundo ele, foram apresentados os planos de reconstrução do Santos, sem qualquer debate envolvendo a venda da instituição.
Recuperação de Neymar
Marcelo Teixeira disse também que o atacante Neymar encerrou a última temporada com evolução no rendimento e segue em processo de recuperação física, com expectativa positiva para 2026.
Por fim, o presidente afirmou que o Santos acompanha de perto a evolução do jogador e avalia que Neymar pode contribuir tanto tecnicamente dentro de campo quanto institucionalmente fora dele, especialmente em um ano de Copa do Mundo.
