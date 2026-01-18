Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI VENDER OU NÃO?

Presidente do Santos esclarece especulações sobre venda do clube

Marcelo Teixeira citou rumores envolvendo o pai do jogador Neymar

Ane Catarine

Por Ane Catarine

18/01/2026 - 14:48 h | Atualizada em 18/01/2026 - 14:58
Imagem ilustrativa da imagem Presidente do Santos esclarece especulações sobre venda do clube
-

O presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, classificou como “infundados” os rumores de que o empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar, tenha interesse em comprar o clube ou assumir uma eventual Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Segundo ele, nunca houve qualquer conversa nesse sentido.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Em nenhum momento citamos que o pai do Neymar seria futuramente o proprietário do clube. Não existe essa vontade pessoal, nem esse objetivo da NR Sports [empresa que cuida da carreira de Neymar] em adquirir o Santos”, afirmou o presidente durante entrevista à Rádio Bandeirantes.

Leia Também:

Mãe da filha de Neymar revela como ficou dedo da criança após acidente
Mãe de suposta filha de Neymar abre o jogo sobre DNA: "Direitos"
Artilheiro do Santos em 2025 é anunciado por equipe dos Estados Unidos
“O príncipe continua”: Santos oficializa futuro de Neymar para 2026

Marcelo Teixeira afirmou ainda que o retorno e a permanência de Neymar no Santos fazem parte de um projeto discutido em dezembro de 2023, durante o período eleitoral do clube.

Na ocasião, segundo ele, foram apresentados os planos de reconstrução do Santos, sem qualquer debate envolvendo a venda da instituição.

Recuperação de Neymar

Marcelo Teixeira disse também que o atacante Neymar encerrou a última temporada com evolução no rendimento e segue em processo de recuperação física, com expectativa positiva para 2026.

Por fim, o presidente afirmou que o Santos acompanha de perto a evolução do jogador e avalia que Neymar pode contribuir tanto tecnicamente dentro de campo quanto institucionalmente fora dele, especialmente em um ano de Copa do Mundo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Futebol futebol brasileiro gestão esportiva Marcelo Teixeira neymar SAF Santos Futebol CLube

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x