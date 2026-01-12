Menu
FAMOSOS

Mãe da filha de Neymar revela como ficou dedo da criança após acidente

Modelo compartilhou imagem nas redes sociais

Por Agatha Victoria Reis

12/01/2026 - 18:49 h
Influenciadora abriu o jogo nas redes sociais
Influenciadora abriu o jogo nas redes sociais

A influenciadora Amanda Kimberlly, conhecida por ser mãe de Helena, fruto de um relacionamento com Neymar, abriu o jogo nas redes sociais nesta segunda-feira,12, sobre o acidente doméstico que a filha sofreu em outubro de 2025, quando quase perdeu um dedo.

Na ocasião, Helena prendeu o dedo na porta do closet e precisou passar por uma cirurgia de emergência devido à gravidade do ferimento. Apenas três meses após o ocorrido, Amanda decidiu compartilhar com os seguidores o estado atual da recuperação da filha.

Ao ser questionada por um internauta sobre como estava o dedo da criança, a modelo tranquilizou os fãs e afirmou que o processo de cicatrização ocorreu de forma positiva. “Tudo bem, graças a Deus. Sem sequelas”, escreveu ela, ao publicar uma foto da mão de Helena.

Ainda durante a interação, Amanda também contou detalhes das primeiras palavras da filha, revelando que Helena costuma repetir com frequência: “Mamãããei, bãbãe, maaaaaãi, mãmãmã”.

x