ENTRETENIMENTO
GOLPE?

Virginia se enrola com inglês e sofre prejuízo em salão de beleza

A influenciadora pagou um valor exorbitante pelo serviço

Franciely Gomes

Franciely Gomes

12/01/2026 - 15:56 h
A famosa está em Dubai acompanhando o namorado -

Virginia Fonseca passou por um perrengue ao ir arrumar o cabelo em um salão de beleza de Dubai, nos Emirados Árabes, nesta segunda-feira, 12. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora contou que pediu para os cabeleireiros fazerem uma lavagem com escova, mas sofreu um prejuízo.

Segundo a loira, ela se enrolou com a língua inglesa na hora de solicitar o serviço, que custou cerca de R$ 4.385 e contou com uma escova progressiva, que não estava prevista. “Eu acho que essa hidratação que ele fez no meu cabelo mexeu na cor do meu cabelo!”, disparou ela.

“Estou achando que meteram uma progressiva no meu cabelo. Ele passou um produto, bateu um secador e meu olho ardeu. Sensação de desespero. Coloquei no tradutor: 'Quero uma hidratação'. Ele falou: 'Tenho uma muito boa. Você não quer saber o preço?'”, contou.

Em seu relato, a namorada do jogador Vini Jr, do Real Madrid, ainda explicou que sentiu dores na cabeça após a aplicação do tal produto. “Ele falou o preço e o tempo. Pensei, em 30 minutos ele não vai fazer uma loucura. Acho que a progressiva aqui dura 30 minutos!”, afirmou.

“Três mil dirham (moeda local). Não estou achando feio, agora está lindo, mas estou com medo do pós. Não sei se a progressiva vai atrapalhar na hora de passar mais tinta. Minha cabeça começou até a doer”, completou.

Cidadania estadunidense

Vale lembrar que Virginia possui cidadania estadunidense, já que nasceu em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos. Porém, a loira não chegou a morar no país e não aprendeu a falar a língua inglesa de forma fluente.

Em seu programa, chamado ‘Sabadou Com Virginia’, exibido no SBT, ela explicou o fato. “Eu nasci nos EUA e não consigo [falar inglês]. Eu sou norte-americana e só sei falar 'hi' e 'bye' (oi e tchau)”, disse ela na época.

x