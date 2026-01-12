Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Deolane Bezerra exibe projeto de condomínio de luxo; veja

Influenciadora compartilhou investimento nas redes socais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

12/01/2026 - 17:03 h
Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento
Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento -

Empreendimentos entre celebridades têm se tornado cada vez mais comuns. Desta vez, Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento: a construção de um condomínio de casas em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas.

Segundo a advogada, o projeto contará com 38 unidades residenciais e está sendo financiado com recursos próprios. Deolane chegou a sobrevoar a área de helicóptero e compartilhou imagens que mostram o andamento das obras, o que rapidamente repercutiu entre os internautas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Virginia se enrola com inglês e sofre prejuízo em salão de beleza
Suzane von Richthofen visita delegacia e tenta herança milionária
Escolhida na Casa de Vidro, Jordana Morais tem passado ligado a deputado bolsonarista

Com a divulgação do novo empreendimento, voltaram à tona comentários sobre a investigação da CPI das Bets. Deolane chegou a ficar 20 dias presa, acusada de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de sites de apostas e jogos ilegais, acusações que ainda geram debates nas redes sociais.

Atualmente, a influenciadora digital reside em um condomínio de luxo em São Paulo.

Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento
Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento | Foto: Reprodução| Instagram

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Condomínio Deolane Bezerra famosos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x