Deolane Bezerra exibe projeto de condomínio de luxo; veja

Empreendimentos entre celebridades têm se tornado cada vez mais comuns. Desta vez, Deolane Bezerra usou as redes sociais para divulgar mais um investimento: a construção de um condomínio de casas em São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas.

Segundo a advogada, o projeto contará com 38 unidades residenciais e está sendo financiado com recursos próprios. Deolane chegou a sobrevoar a área de helicóptero e compartilhou imagens que mostram o andamento das obras, o que rapidamente repercutiu entre os internautas.

Com a divulgação do novo empreendimento, voltaram à tona comentários sobre a investigação da CPI das Bets. Deolane chegou a ficar 20 dias presa, acusada de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de sites de apostas e jogos ilegais, acusações que ainda geram debates nas redes sociais.

Atualmente, a influenciadora digital reside em um condomínio de luxo em São Paulo.