Estupradores x Assassinos: Robinho vira estrela de time de futebol na prisão
Condenado por estupro, ex-jogador é tietado por detentos e comanda o "Tremembé Esporte Clube"
Por Redação
O jogador Robinho, condenado por estupro, tietado por visitantes e treina o time de futebol dos detentos, conforme revelou o livro “Tremembé: O presídio dos famosos” do jornalista Ulisses Campbell.
De acordo com o autor em entrevista ao podcast “Inteligência LTDA”, Robinho é o treinador do “Tremembé Esporte Clube”. E, durante os jogos, há um padrão para a divisão dos times que disputam os jogos internos.
O atacante está preso desde março de 2024 no presídio que fica a 160km da capital paulista. Ele foi condenado, na Itália, a 9 anos de prisão por estupro praticado em 2013. A pena foi recebida pela justiça brasileira após homologação do STJ. A corte também está analisando um recurso da defesa do jogador que solicita o recalculo e e redução da pena do atleta.
O livro será lançado oficialmente no dia 1º de setembro.
