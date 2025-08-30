Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Estupradores x Assassinos: Robinho vira estrela de time de futebol na prisão

Condenado por estupro, ex-jogador é tietado por detentos e comanda o "Tremembé Esporte Clube"

Redação

Por Redação

30/08/2025 - 17:21 h | Atualizada em 30/08/2025 - 17:35
Robinho
Robinho -

O jogador Robinho, condenado por estupro, tietado por visitantes e treina o time de futebol dos detentos, conforme revelou o livro “Tremembé: O presídio dos famosos” do jornalista Ulisses Campbell.

De acordo com o autor em entrevista ao podcast “Inteligência LTDA”, Robinho é o treinador do “Tremembé Esporte Clube”. E, durante os jogos, há um padrão para a divisão dos times que disputam os jogos internos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ferrovia Centro-Atlântica: governo avança com investimento bilionário
Lula deve assinar decreto que garante apoio federal à Ponte Salvador-Itaparica
Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

O atacante está preso desde março de 2024 no presídio que fica a 160km da capital paulista. Ele foi condenado, na Itália, a 9 anos de prisão por estupro praticado em 2013. A pena foi recebida pela justiça brasileira após homologação do STJ. A corte também está analisando um recurso da defesa do jogador que solicita o recalculo e e redução da pena do atleta.

O livro será lançado oficialmente no dia 1º de setembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

presídio de Tremembé Robinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Robinho
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Robinho
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Robinho
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Robinho
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x