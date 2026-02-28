Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PIONEIRA

Primeira arena de futebol americano do país deve ficar em Salvador

Três locais estão sendo vistoriados para receber a primeira arena pública do esporte no país

Marina Branco

Por Marina Branco

28/02/2026 - 16:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país -

O futebol americano está chegando no Brasil a passos largos, e Salvador é protagonista nesse processo. A Prefeitura de Salvador iniciou as etapas técnicas para definir o terreno que receberá a primeira arena pública do Brasil voltada exclusivamente ao futebol americano.

Neste sábado, 28, o prefeito Bruno Reis visitou três possíveis áreas, a Avenida 29 de Março e regiões nos bairros de Areia Branca e Cassange, sendo que a escolha do espaço será seguida pela assinatura da ordem de serviço que autoriza o começo das obras.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A proposta é que o equipamento tenha estrutura adequada para receber torneios estaduais e nacionais, colocando Salvador em posição de destaque na modalidade.

Leia Também:

Conheça a Cavalaria 2 de Julho, time de futebol americano da Bahia
Cavalaria e o Flag Football: da Bahia ao sonho olímpico em LA-2028

Estrutura inédita

Diferentemente dos estádios atualmente utilizados, que são adaptações de campos de futebol tradicional e já receberam inclusive jogos de NFL, a nova arena será projetada desde a concepção para atender às dimensões e exigências oficiais do futebol americano.

Segundo o prefeito, o município já conta com projeto executivo concluído e recursos garantidos para tirar a obra do papel. "Vamos implantar a arena em uma dessas três áreas vistoriadas", afirmou.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

"O futebol americano cresce no Brasil e Salvador acompanha esse movimento. Falta ao país um equipamento desse porte para competições nacionais e internacionais. Temos projeto pronto e verba assegurada”, completou.

A inauguração deverá contar com um grande evento esportivo, estreando a estrutura logo de início.

Visitas técnicas

As visitas técnicas também tiveram a presença do secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza, do titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, além de representantes da Cavalaria 2 de Julho e da Confederação Nacional de Futebol Americano.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

De acordo com Luiz Carlos, o crescimento da modalidade justifica a construção de um espaço específico. "O futebol americano já está presente em todos os estados brasileiros, com 16 deles na primeira divisão nacional, incluindo a Bahia", disse.

"Hoje os jogos acontecem em arenas adaptadas. A nova estrutura terá dimensões oficiais e marcações específicas", explicou.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

Impacto esportivo e social

Presidente da Cavalaria 2 de Julho, Thiago Nascimento representou os praticantes da modalidade em Salvador, comentando as evoluções com um olhar interno.

"Praticamos a modalidade há 13 anos em Salvador. Temos atletas que representam a seleção brasileira, inclusive o capitão que disputará o Mundial. O futebol americano tem aberto portas para jovens, garantindo bolsas nos Estados Unidos e oportunidades educacionais. É uma ferramenta de transformação social", destacou.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

Caso confirmada, a arena representará um marco inédito no cenário esportivo nacional, consolidando Salvador como referência no desenvolvimento do futebol americano no Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena esportiva esportes no Brasil futebol americano infraestrutura esportiva promoção social Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x