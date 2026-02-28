Primeira arena de futebol americano do país deve ficar em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

O futebol americano está chegando no Brasil a passos largos, e Salvador é protagonista nesse processo. A Prefeitura de Salvador iniciou as etapas técnicas para definir o terreno que receberá a primeira arena pública do Brasil voltada exclusivamente ao futebol americano.

Neste sábado, 28, o prefeito Bruno Reis visitou três possíveis áreas, a Avenida 29 de Março e regiões nos bairros de Areia Branca e Cassange, sendo que a escolha do espaço será seguida pela assinatura da ordem de serviço que autoriza o começo das obras.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta é que o equipamento tenha estrutura adequada para receber torneios estaduais e nacionais, colocando Salvador em posição de destaque na modalidade.

Estrutura inédita

Diferentemente dos estádios atualmente utilizados, que são adaptações de campos de futebol tradicional e já receberam inclusive jogos de NFL, a nova arena será projetada desde a concepção para atender às dimensões e exigências oficiais do futebol americano.

Segundo o prefeito, o município já conta com projeto executivo concluído e recursos garantidos para tirar a obra do papel. "Vamos implantar a arena em uma dessas três áreas vistoriadas", afirmou.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

"O futebol americano cresce no Brasil e Salvador acompanha esse movimento. Falta ao país um equipamento desse porte para competições nacionais e internacionais. Temos projeto pronto e verba assegurada”, completou.

A inauguração deverá contar com um grande evento esportivo, estreando a estrutura logo de início.

Visitas técnicas

As visitas técnicas também tiveram a presença do secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza, do titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, além de representantes da Cavalaria 2 de Julho e da Confederação Nacional de Futebol Americano.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

De acordo com Luiz Carlos, o crescimento da modalidade justifica a construção de um espaço específico. "O futebol americano já está presente em todos os estados brasileiros, com 16 deles na primeira divisão nacional, incluindo a Bahia", disse.

"Hoje os jogos acontecem em arenas adaptadas. A nova estrutura terá dimensões oficiais e marcações específicas", explicou.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

Impacto esportivo e social

Presidente da Cavalaria 2 de Julho, Thiago Nascimento representou os praticantes da modalidade em Salvador, comentando as evoluções com um olhar interno.

"Praticamos a modalidade há 13 anos em Salvador. Temos atletas que representam a seleção brasileira, inclusive o capitão que disputará o Mundial. O futebol americano tem aberto portas para jovens, garantindo bolsas nos Estados Unidos e oportunidades educacionais. É uma ferramenta de transformação social", destacou.

Vistoria de áreas para primeira arena de futebol americano do país | Foto: Betto Jr./ Secom PMS

Caso confirmada, a arena representará um marco inédito no cenário esportivo nacional, consolidando Salvador como referência no desenvolvimento do futebol americano no Brasil.