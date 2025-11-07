Menu
HOME > ESPORTES
FRAUDE NO FUTEBOL

Prisão de 17 árbitros é decretada após escândalo de apostas

Operação aconteceu em 12 cidades

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

07/11/2025 - 8:15 h | Atualizada em 07/11/2025 - 11:15
Escândalo na Turquia: 17 árbitros presos por apostas e manipulação -

A prisão de 17 árbitros de futebol foi anunciada na manhã desta sexta-feira, 7. Como parte de uma investigação sobre supostas apostas em partidas de futebol, procuradores da Turquia decretaram a prisão preventiva de 21 pessoas, sendo 17 árbitros e o presidente de um clube da Super Lig (segunda divisão turca).

A ação ocorreu apenas uma semana depois da suspensão de 149 árbitros e assistentes pela Federação Turca de Futebol (TFF), após a constatação de que tais profissionais estavam apostando em partidas das ligas profissionais. Conforme revelou a agência de notícias estatal Anadolu, 18 dos 21 suspeitos já foram detidos até o momento.

A prisão preventiva dos 17 árbitros se baseia em abuso de poder e manipulação de resultados, de acordo com a Procuradoria-Geral de Istambul. Ainda conforme o comunicado, o presidente de um clube da Super Lig, um ex-proprietário de clube e um ex-presidente de associação também tiveram suas prisões preventivas decretadas por suposta manipulação de resultados.

Outra pessoa foi presa por disseminar informações enganosas nas redes sociais, em uma operação realizada em 12 cidades da Turquia.

Como parte de uma investigação separada, o conselho disciplinar da TFF impôs suspensões que variam de oito a doze meses a 149 árbitros por envolvimento em apostas.

O presidente da TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, descreveu a situação como uma “crise moral no futebol turco”. A investigação revelou que 371 dos 571 árbitros ativos nas ligas profissionais da Turquia possuíam contas de apostas, sendo que 152 apostavam ativamente.

Um árbitro chegou a apostar 18.227 vezes, e 42 árbitros apostaram em mais de mil partidas de futebol cada um. Outros fizeram apenas uma aposta.

Tags:

apostas arbitros futebol turco manipulação de resultados

Ver todas

x