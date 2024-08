Projetando o Ba-Vi, Marcos Felipe afirma: "É um jogo a parte"

Marcos Felipe, goleiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Na manhã desta sexta-feira, 9, o goleiro Marcos Felipe concedeu entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, onde abordou os preparativos do Bahia para o tão aguardado Ba-Vi deste domingo, válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após a eufórica classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor de Aço agora direciona seu foco para a competição nacional, onde busca melhorar seu desempenho. Marcos Felipe, contudo, ressaltou que, embora não haja uma preparação especial para o clássico, o duelo tem um peso diferenciado por conta da rivalidade e da necessidade de voltar a vencer no Brasileirão.

“Não existe preparação especial, mas o clássico é um jogo à parte, tem a rivalidade e tem a questão de voltarmos a vencer no Brasileirão. Temos que nos preparar bem para conseguir o triunfo”, destacou o arqueiro tricolor.

O goleiro também enfatizou a importância de apresentar um desempenho sólido no confronto, considerando que a performance em um clássico pode ser determinante para a moral do time na temporada.



“É um jogo muito importante em todos os aspectos. Temos que nos preparar bem, fisicamente e taticamente, para que façamos um bom jogo, não só vencer, mas ter uma boa atuação para que todos saiam satisfeitos”, afirmou Marcos Felipe.

Ele completou sublinhando a grandeza do Bahia e a relevância de vencer o maior rival: “É muito bom vencer os clássicos para que a grandeza do nosso time aumente. O Bahia é um time gigante, se vencermos domingo ficaremos muito felizes.”