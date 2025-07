PSG contrata goleiro ex-São Paulo e Palmeiras

Renato Marin pelo PSG - Foto: Divulgação I PSG

O Paris Saint-Germain fez a melhor temporada de sua história em 2025, e um brasileiro se juntará ao clube para buscar um ano tão incrível quanto no ano que vem. Com apenas 19 anos de idade, o goleiro Renato Marin chega ao PSG com um vínculo de cinco anos para defender o gol do clube francês.

Apesar da pouca idade, o defensor já passou por alguns clubes - no Brasil, foi da base de São Paulo e Palmeiras, antes de chegar ao Roma. Além do PSG, outros clubes europeus sondaram o atleta, que acabou escolhendo o campeão da Champions League como nova casa.

No Brasil, Renato começou a jogar futebol como zagueiro no futebol society, e chegou a conquistar alguns títulos menores. Com o tempo, chegou ao gol e não saiu mais de lá, conseguindo como goleiro sua primeira oportunidade na Europa.

Futuro da Seleção?

Toda vez que um brasileiro entra em um holofote no futebol mundial, o pensamento é sempre o mesmo - e na Seleção? Apesar de ter nascido em São Paulo, o goleiro tem dupla nacionalidade, podendo escolher qual país defender.

A escolha, no entanto, não parece favorecer o Brasil. Desde que chegou à Itália em 2020 para jogar na Roma, Renato defendeu a Seleção Italiana sub-17 e sub-19, ainda podendo defender o time principal brasileiro, ainda que seja improvável.