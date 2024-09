Pugilistas baianos brilham no Brasileirão de Boxe e são homenageados

Medalhistas baianos do boxe visitam a Sudesb para agradecer apoio no Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil 2024 - Foto: Divulgação / Sudesb

Nesta terça-feira, 17, uma parte da delegação baiana que brilhou no Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil 2024 foi recebida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia. O encontro marcou agradecimentos pela ajuda da Sudesb, que garantiu as passagens aéreas para a competição.

Os 21 atletas baianos conquistaram 12 medalhas de ouro, cinco pratas e quatro bronzes. Entre as medalhistas, Ilana Daltro, de 18 anos, após não conseguir o pódio em 2022, a atleta conquistou o ouro na classe juvenil até 51kg.

“Em 2024, sabia que era meu ano e tinha convicção que seria campeã brasileira, porque eu treinei muito. Teve dias de eu sair chorando do treino da manhã à tarde. Meu treinador sempre falando que seria meu ano, porque, logo quando eu cheguei em 2022, ele falou que eu era a longo prazo. O longo prazo chegou, né? Ontem ele falava que era longo prazo, e hoje eu estou vivendo o meu sonho”, relatou Ilana.

Outro destaque da visita foi Alisson da Silva, atleta da Seleção Brasileira de Boxe, que conquistou seu tricampeonato brasileiro após um tropeço no ano passado. Inspirado pelos medalhistas olímpicos Robson Conceição, Hebert Conceição e Yuri Falcão, Ao atleta ressaltou a importância do treinamento constante. “Treinando muito, fazendo os trabalhos sempre. O boxe pra mim é tudo”, declarou.

O evento também homenageou Flávio Miranda, premiado como melhor técnico do país. Ele expressou seu orgulho e dedicação ao trabalho com os atletas. “Rapaz, esse trabalho é muito árduo no qual eu me dedico diariamente como um pai para esses 76 meninos num projeto no qual já tem alguns medalhistas mundiais, pan-americanos e sul-americanos. Hoje, posso dizer que a maior base do Brasil é a minha”, afirmou Flávio.