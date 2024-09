Centro de Boxe da Bahia promove o projeto Lutando pela Paz II

Jovens são o alvo do projeto Lutando pela Paz II que estimula a iniciação no boxe - Foto: Divulgação / Sudesb

O Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, localizado no Largo de Roma, na Cidade Baixa, promove o projeto Lutando pela Paz II. O objetivo é de aproximar jovens de projetos sociais e alunos da rede pública de Salvador que tenham interesse em iniciar no boxe. A ação ocorre nos turnos da manhã e da tarde às terças e quintas-feiras durante este mês de setembro.

O projeto, que tem a realização da Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia (Boxebahia), busca atrair jovens simpatizantes da modalidade com a meta de estimular a revelação novos talentos para o boxe brasileiro.

“É de extrema importância que os alunos inscritos conheçam toda a estrutura e logística do Centro de Boxe. Fomentar e desenvolver a prática da modalidade para os mais jovens é o nosso principal objetivo”, explica Afonso Nunes, presidente da Boxebahia.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sala da Sudesb, dentro do Centro de Boxe. Vale salientar que as aulas para os jovens de 7 a 17 anos do turno da manhã começam às 8h, ministradas pelo professor Marcos Antônio. As aulas do período da tarde tem início às 14h, com o professor Flávio Miranda.

Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de residência, atestado médico e comprovante de matrícula da rede pública de ensino.