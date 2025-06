Quem é o artilheiro do Mundial de Clubes? Veja lista completa

Di Maria, artilheiro do Mundial de Clubes da Fifa - Foto: FEDERICO PARRA / AFP

O Mundial de Clubes da Fifa já estreou seu novo modelo mostrando para que veio - goleadas. Com jogos que chegaram a 10 a 0, não faltaram redes balançando nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, e a briga pela artilharia do campeonato com 32 equipes está cada vez maior.

No topo da lista, aparecem quatro jogadores empatados. Musiala e Olise, do alemão Bayern de Munique, Di María, do português Benfica, e Yildiz, da italiana Juventus, dividem a liderança com três gols cada.

Já na estreia de 10 a 0 contra o Auckland City, Musiala marcou seu hat-trick, enquanto Olise fez dois e completou com mais um contra o Boca Juniors. Já Di María se garantiu com um hat-trick de pênalti.

Junto aos três, aparece o pouco conhecido Yildiz, jovem turco de 20 anos que marcou nas goleadas em cima do Al Ain, por 5 a 0, e do Wydad Casablanca, por 4 a 1. O brasileiro de mais destaque na lista é Igor Jesus, botafoguense que já anotou dois gols na competição, um contra o Paris Saint-Germain, que garantiu a vitória, e outro contra o americano Seattle Sounders.

Confira a artilharia atualizada do Mundial: