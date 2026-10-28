R$ 100 milhões no cofre: Vitória projeta impacto milionário com a nova Arena

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, afirmou, nesta quarta-feira, 28, que os cofres do clube devem receber um ganho de R$ 100 milhões com a chegada da Arena Barradão.

A revelação foi feita durante uma ação da patrocinadora do clube, Skokka, no Barradão.

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Além do grande aporte financeiro, Fábio Mota comentou sobre a modernização do espaço, que prevê novas fontes de receita e a possibilidade de ampliar a capacidade de público para perto de 50 mil pessoas.

“Você vai chegar a ter R$ 100 milhões a mais no seu orçamento. Imagine o que vai ser isso para o Vitória”, afirmou Mota.

Fábio Mota em ação do VItória - Foto: Divulgação

Fábio Mota pretende transformar o Barradão para além de um estádio

O dirigente do Leão da Barra afirmou que o Barradão vai deixar de ser somente um estádio e passará a contemplar:

Espaços comerciais;

Museu;

Estruturas para a realização de eventos e convenções.

Arena Barradão vai ter grande capacidade

Durante a entrevista, o presidente do Vitória ainda confirmou que o clube vem estudando mudanças no projeto para que a capacidade total da Arena Barradão seja aumentada.

“A Arena Barradão ainda está se estudando para tentar aumentar a capacidade. Hoje a gente está tentando ver mais de 50 mil que a gente pode chegar”, afirmou.

Projeto da Arena Barradão - Foto: Divulgação

Quando a Arena Barradão vai chegar?

Sobre o cronograma de entrega da Arena Barradão, Fábio Mota informou que o projeto está sob análise e espera obter as licenças até o fim de 2026. Com isso, as obras devem iniciar em janeiro de 2027.

Vale ressaltar que o presidente do clube confirmou que o Vitória vai continuar mandando seus jogos no Barradão ao longo de 2027.

Além do impacto financeiro, Mota destacou a importância da modernização para os torcedores. Frequentador das arquibancadas desde a infância, o presidente afirmou que acompanhar a inauguração da Arena Barradão representa uma realização pessoal.

“Foi legal ser campeão baiano, foi legal ser campeão da Copa do Nordeste, foi legal ser campeão do Brasil, foi legal estar três anos na Série A, até ir para a Sul-Americana, mas o maior sonho da minha vida é ver a Arena Barradão pronta”, declarou.

Arena Barradão - Foto: Divulgação

O presidente também ressaltou o papel do Barradão no desenvolvimento econômico e social do entorno. Segundo ele, a operação do espaço movimenta atividades comerciais, gera empregos diretos e indiretos e oferece oportunidades para moradores da região. A expectativa é que a modernização amplie esse impacto, com a chegada de novos serviços e investimentos.