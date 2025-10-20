Rally da Chapada retorna ao Vale do Capão em novembro

Rally da Chapada 2025 promete 100 km de emoção em estradas da Chapada Diamantina - Foto: Divulgação

O Vale do Capão, um dos destinos mais emblemáticos do ecoturismo baiano, será novamente o palco do Rally da Chapada, que chega à sua oitava edição no dia 15 de novembro. Reconhecido como o maior evento de aventura da Bahia, o rally tem como proposta ser a porta de entrada para os apaixonados pelo universo off-road, unindo emoção, natureza e lazer em um único percurso.

Com um trajeto de aproximadamente 100 km, os participantes partirão do Vale do Capão e seguirão até a Praça dos Garimpeiros, em Palmeiras, explorando estradas vicinais e paisagens de tirar o fôlego da Chapada Diamantina. O formato da competição é o de uma gincana automotiva, dividida nas categorias Turismo 4x2 e Adventure 4x4.

Diferente de outras provas off-road tradicionais, o Rally da Chapada permite o uso de veículos urbanos sem tração nas quatro rodas, reforçando seu caráter democrático e acessível. De acordo com Roberto Nunes, um dos coordenadores do evento, o diferencial está justamente na proposta de integração entre diversão e segurança.

“Nossa ideia é um passeio planilhado com indicações que devem ser seguidas pelo carona e pelo motorista. Sempre brinco que o nosso rally o motorista vira piloto e o carona é o navegador”, destaca Nunes.

A competição adota o formato de um rally de regularidade, utilizando planilhas com orientações detalhadas de quilometragem e pontos de referência para o cumprimento das tarefas. Além da parte esportiva, o evento também valoriza ações sociais, culturais e ambientais, que somam pontos na classificação final das equipes nas duas categorias.

Organizado pela N2 Comunicação & Eventos, sob supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), o Rally da Chapada conta com apoio da Prefeitura de Palmeiras e patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio da SETUR e da SUDESB, além de empresas parceiras como PetroBahia, Instituto de Desenvolvimento de Projetos, Topvel e Calcário do Rio Preto.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas na plataforma Sympla, com valor de R$ 250 por dupla.