Ramon Abatti e Edina Alves vão apitar futebol nas Olimpíadas | A TARDE

A Fifa anunciou que Ramon Abatti Abel e Edina Alves irão representar o Brasil no quadro de arbitragem dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho deste ano.

Cinco assistentes brasileiros também foram convocados para as Olimpíadas. Rafael Alves, Neuza Inês Back, Fabrini Bevilaqua, Guilherme Dias Camilo e Daiane Muniz, que terá a responsabilidade de comandar o VAR.

Leia mais

>> Bahia e Vitória fecham parceria para lançamento de energético

Edina Alves, que atua na Federação Paulista de Futebol (FPF), esteve na Copa do Mundo feminina do ano passado. Com oito jogos em Mundiais, ela ultrapassou Carlos Eugênio Simon (com sete) e se tornou a brasileira com mais partidas apitadas em edições do torneio.

Destaque no futebol brasileiro, Ramon Abatti Abel foi convidado para apitar o jogo entre Al-Hilal e Al Ettifaq, pelo Campeonato Saudita, ganhando notoriedade internacional.

Nas Olimpíadas, o futebol será disputado entre os dias 24 de julho e 10 de agosto. O Brasil terá representante apenas no feminino, já que o time masculino não conseguiu se classificar no Sul-Americano.