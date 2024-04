Bahia e Vitória fecham parceria para lançamento de energético | A TARDE

Daqui a alguns dias, Bahia e Vitória lançarão uma parceira com uma marca de energéticos para lançamento de uma bebida personalizada com as marcas dos clubes. O lançamento deve acontecer no próximo domingo, 7, dia do Ba-Vi decisivo pela final do Campeonato Baiano.

O lançamento não é pioneiro no Nordeste, já que a mesma parceira foi anunciada pelo Fortaleza em dezembro do ano passado, com o lançamento do Laion Energy Drink.

A parceira firmada por Bahia e Vitória é com a Power 01, energético lançado em 2020, com o argumento de ser mais saboroso e ter o menor teor de sódio do mercado (22mg), além de ser adoçado com extrato de açaí e com menos calorias.

Além de Bahia e Vitória, outros clubes do Nordeste também fecharam parceria com a Power 01, como Sport, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Treze.

Ainda não há detalhes se o produto será comercializado na Arena Fonte e no Barradão durante os jogos das equipes. No caso do Fortaleza, o energético passou a ser vendido no Castelão.