Ranking da Fifa: Argentina lidera e Brasil estaciona em 5º

Após o fim de mais uma Data Fifa, onde as seleções do mundo todo entraram em campo, o ranking foi atualizado com poucas novidades. A Argentina, atual campeã da Copa do Mundo e Copa América, se manteve na liderança, com 1.883,50 pontos. O Brasil, por sua vez, também não mudou de posição, estando na 5ª colocação, com 1.784,37 pontos.

Nas Eliminatórias, o Brasil venceu Chile e Peru, melhorando a pontuação, mas não o suficiente para ultrapassar outras equipes. A França é a segunda colocada, com 1.859,85 pontos, a Espanha, atual campeã da Eurocopa, fecha o top-3, com 1.844,33 pontos. A Inglaterra também supera a Amarelinha, com 1.807,83 pontos.

Dentro do top-10, Portugal conseguiu superar Holanda, indo para a 7ª colocação. A Itália, por sua vez, também melhorou a sua posição, deixando a Colômbia em 10º e ficando entre os nove melhores.

Argentina - 1.883,50 pontos França - 1.859,85 pontos Espanha - 1.844,33 pontos Inglaterra - 1.807,83 pontos Brasil - 1.784,37 pontos Bélgica - 1.761,27 pontos Portugal - 1.752,68 pontos Holanda - 1.748,24 pontos Itália - 1.729,40 pontos Colômbia - 1.724,37 pontos

A Seleção Brasileira retorna para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no mês de novembro, diante de Venezuela e Uruguai, respectivamente. A primeira partida será no dia 14, no Monumental de Maturín, às 18h. Na sequência, recebe a Celeste na Arena Fonte Nova, às 21h45.