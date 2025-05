Raphinha renova contrato com o Barcelona até 2028

Raphinha pelo Barcelona - Foto: Divulgação | Barcelona

O torcedor do Barcelona pode comemorar - Raphinha, cotado para a Bola de Ouro da temporada 2024/25, assinou a renovação com o clube culé. O contrato do brasileiro terminaria em 30 de junho de 2027, ainda daqui a duas temporadas, mas nem clube nem jogador perderam tempo para confirmar os próximos anos.

No novo acordo, firmado nesta quinta-feira, 22, o jogador permanecerá com os culés até 2028, com um ano de extensão em relação ao contrato anterior. A renovação foi oficializada na sede do clube, em uma reunião com Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Deco, diretor esportivo.

Raphinha falou com os torcedores pelo canal do clube, agradecendo pelo tempo passado no clube e comemorando a renovação. “Quero agradecer a todos pelo carinho. Estou muito feliz com a renovação de contrato, espero continuar aqui por mais muitos e muitos anos. Visca el Barça, sempre!”, disse.

Temporada de Raphinha no Barcelona

O brasileiro viveu uma temporada para ficar na memória com o Barcelona em 2024/25. Vencendo a La Liga, a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei com o clube, foram 56 partidas, 34 gols e 25 assistências de Raphinha na temporada, o colocando na briga pela Bola de Ouro, prêmio da France Football entregue ao melhor jogador do mundo.

Grato pela temporada vivida com os culés e ansiando por mais anos com o clube, Raphinha atravessou de joelhos todo o campo do estádio Olímpico de Montjuic, onde o Barcelona está jogando temporariamente durante a reforma do Camp Nou.

Antes de chegar ao Barça, em 2022, o brasileiro jogava em um clube da segunda divisão inglesa, o Leeds. Quando começou a se destacar, recebeu propostas de Chelsea e Arsenal, mas acabou indo para o Barcelona por cerca de R$ 316 milhões de reais.