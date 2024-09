Rayssa Leal avança em 2° no Mundial de skate; Pâmela segue na disputa

Rayssa Leal nos Jogos Olímpicos de Paris - Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a brasileira Rayssa Leal avançou às semifinais do Campeonato Mundial de skate street, que ocorre em Roma. Ao lado da compatriota Pâmela Rosa, a brasileira ficou entre as oito melhores colocadas na manhã desta quinta-feira, 12, seguindo com chance de título.

Após as duas voltas na pista, onde a maior nota seria validada, a Fadinha somou 72.97 e 74.74, ficando na 2ª colocação do geral, atrás apenas da vice-campeã olímpica Liz Akama que teve 75.61. Pâmela, por sua vez, somou 62.22, ficando na 8ª colocação e avançando.

Diferente das atletas olímpicas, o Brasil também foi representado por Maria Lúcia Campos e Daniela Vitória, que não conseguiram boas voltas e não avançaram. Enquanto Lúcia ficou na 25ª colocação, com 20.27, Daniela foi a 27ª, somando 16.67.

A decisão da semifinal será nesta sexta-feira, 13, com transmissão no Olympic Channel. Com duas medalhas olímpicas no currículo, Rayssa Leal é uma das favoritas a levar o título, tendo em vista que já ganhou oito etapas do SLS.