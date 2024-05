Rayssa Leal vence etapa do Pré-Olímpico de Skate | A TARDE

Neste domingo,19, Rayssa Leal conquistou a medalha de ouro na etapa da China do Pré-Olímpico de skate. A brasileira somou 274,89 pontos, superando as skatistas japonesas Liz Akama e Coco Yoshozawa. A competição contou pontos para o ranking classificatório para as Olimpíadas de Paris.

Na parte final da competição, Rayssa fez ótimas voltas, começando com uma nota de 92,23 e avançando para a etapa de manobras únicas na primeira posição.

Fadinha mostrou mais uma vez porque é uma das esperanças de ouro do Brasil em Paris, mantendo a liderança com notas de 86,30, 91,81 e 90,85, garantindo mais uma medalha.

A próxima etapa do Pré-Olímpico de skate acontecerá em Budapeste, na Hungria, entre os dias 20 e 23 de junho.

