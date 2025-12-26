Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE OLHO

Negociação do Bahia por lateral do Inter pode envolver Iago Borduchi; saiba detalhes

Esquadrão aguarda resposta do Internacional

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/12/2025 - 13:33 h | Atualizada em 26/12/2025 - 14:09
Bruno Gomes em ação pelo Internacional, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova
Bruno Gomes em ação pelo Internacional, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova -

O mercado da bola segue agitado, e o Bahia busca encorpar o elenco. O nome da vez nos bastidores do Esquadrão de Aço é o do lateral-direito Bruno Gomes, do Internacional. A reportagem do Portal A TARDE apurou que o interesse do Tricolor de Aço no jogador surgiu a partir de uma procura do Colorado por Iago Borduchi.

De acordo com a apuração, o Internacional apresentou uma proposta ao Bahia pela contratação do lateral-esquerdo tricolor. No entanto, a oferta não agradou à cúpula azul, vermelha e branca, que fez uma contraproposta envolvendo a possibilidade de troca por Bruno Gomes. Neste momento, o Esquadrão aguarda um posicionamento da diretoria gaúcha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, a informação que ligava o nome do lateral-direito ao Bahia foi divulgada pelo setorista do Internacional, Lucas Collar. Segundo o jornalista, o Esquadrão estaria preparando uma oferta que incluiria valor em dinheiro e o possível envolvimento de um atleta tricolor na negociação por Bruno Gomes.

O Internacional considera o jogador fundamental no elenco, mas reconhece que a procura será grande nesta janela de transferências. Recentemente, o Colorado recusou uma proposta de 5,2 milhões de euros, o equivalente a R$ 33.904.000, pelo lateral-direito. Bruno Gomes tem contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2027.

Leia Também:

Algoz na Sula, América de Cali mira goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia
Bahia não será prioridade em volta ao Brasil, afirma Anderson Talisca
Novo técnico do Botafogo já foi alvo de críticas de ex-Bahia

Quem é Bruno Gomes

Formado nas categorias de base do Vasco, Bruno, de 24 anos, atuou pelo time profissional carioca por duas temporadas antes de ser transferido ao Internacional em 2022. Ao chegar ao Rio Grande do Sul, foi emprestado ao Coritiba.

Pelo clube paranaense, destacou-se, completando 63 jogos durante pouco mais de um ano no Coxa. Em 2024, retornou ao Internacional e atuou em 43 partidas. Já na atual temporada, perdeu espaço, mas voltou a ganhar destaque na reta final do Campeonato Brasileiro.

Além de lateral-direito, Bruno Gomes também pode atuar como volante e meia central, caracterizando-se como um jogador polivalente — uma qualidade que agrada ao técnico Rogério Ceni, do Bahia.

Borduchi no Bahia

O lateral-esquerdo Iago Borduchi chegou ao Bahia sem custos em julho de 2024, após assinar um pré-contrato com o clube no início da temporada.

O nome do jogador rapidamente agradou à torcida tricolor, que criou grande expectativa em torno de sua contratação, impulsionada pelo currículo renomado: uma passagem de destaque pelo Internacional — clube que o revelou para o futebol — e quatro temporadas e meia no Augsburg, disputando a Bundesliga.

O lateral Iago Borduchi, do Bahia
O lateral Iago Borduchi, do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar da empolgação inicial, o histórico de lesões gerava preocupação, embora, a princípio, não parecesse um fator determinante. Com essa “pulga atrás da orelha” por parte da torcida, Iago enfim estreou, mas não empolgou e nunca se firmou como titular.

Pelo Bahia, Borduchi disputou 43 partidas, marcou dois gols e distribuiu três assistências, além de ter sido campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, ambos em 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bruno Gomes Iago Borduchi internacional mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Gomes em ação pelo Internacional, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Bruno Gomes em ação pelo Internacional, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Bruno Gomes em ação pelo Internacional, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Bruno Gomes em ação pelo Internacional, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x