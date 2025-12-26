Negociação do Bahia por lateral do Inter pode envolver Iago Borduchi; saiba detalhes

Bruno Gomes em ação pelo Internacional, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O mercado da bola segue agitado, e o Bahia busca encorpar o elenco. O nome da vez nos bastidores do Esquadrão de Aço é o do lateral-direito Bruno Gomes, do Internacional. A reportagem do Portal A TARDE apurou que o interesse do Tricolor de Aço no jogador surgiu a partir de uma procura do Colorado por Iago Borduchi.

De acordo com a apuração, o Internacional apresentou uma proposta ao Bahia pela contratação do lateral-esquerdo tricolor. No entanto, a oferta não agradou à cúpula azul, vermelha e branca, que fez uma contraproposta envolvendo a possibilidade de troca por Bruno Gomes. Neste momento, o Esquadrão aguarda um posicionamento da diretoria gaúcha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, a informação que ligava o nome do lateral-direito ao Bahia foi divulgada pelo setorista do Internacional, Lucas Collar. Segundo o jornalista, o Esquadrão estaria preparando uma oferta que incluiria valor em dinheiro e o possível envolvimento de um atleta tricolor na negociação por Bruno Gomes.

O Internacional considera o jogador fundamental no elenco, mas reconhece que a procura será grande nesta janela de transferências. Recentemente, o Colorado recusou uma proposta de 5,2 milhões de euros, o equivalente a R$ 33.904.000, pelo lateral-direito. Bruno Gomes tem contrato com o clube gaúcho até dezembro de 2027.

Quem é Bruno Gomes

Formado nas categorias de base do Vasco, Bruno, de 24 anos, atuou pelo time profissional carioca por duas temporadas antes de ser transferido ao Internacional em 2022. Ao chegar ao Rio Grande do Sul, foi emprestado ao Coritiba.

Pelo clube paranaense, destacou-se, completando 63 jogos durante pouco mais de um ano no Coxa. Em 2024, retornou ao Internacional e atuou em 43 partidas. Já na atual temporada, perdeu espaço, mas voltou a ganhar destaque na reta final do Campeonato Brasileiro.

Além de lateral-direito, Bruno Gomes também pode atuar como volante e meia central, caracterizando-se como um jogador polivalente — uma qualidade que agrada ao técnico Rogério Ceni, do Bahia.

Borduchi no Bahia

O lateral-esquerdo Iago Borduchi chegou ao Bahia sem custos em julho de 2024, após assinar um pré-contrato com o clube no início da temporada.

O nome do jogador rapidamente agradou à torcida tricolor, que criou grande expectativa em torno de sua contratação, impulsionada pelo currículo renomado: uma passagem de destaque pelo Internacional — clube que o revelou para o futebol — e quatro temporadas e meia no Augsburg, disputando a Bundesliga.

O lateral Iago Borduchi, do Bahia | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Apesar da empolgação inicial, o histórico de lesões gerava preocupação, embora, a princípio, não parecesse um fator determinante. Com essa “pulga atrás da orelha” por parte da torcida, Iago enfim estreou, mas não empolgou e nunca se firmou como titular.

Pelo Bahia, Borduchi disputou 43 partidas, marcou dois gols e distribuiu três assistências, além de ter sido campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, ambos em 2025.