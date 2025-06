Reforços marcam preparação dos brasileiros para Mundial; veja lista

Super Mundial de Clubes da Fifa - Foto: Divulgação

Os clubes brasileiros que vão disputar o Super Mundial de Clubes da Fifa estão se reforçando para não fazer feio diante das melhores equipes do mundo. Enquanto o Botafogo, atual campeão da Conmebol Libertadores, encaminhou a contratação do centroavante Arthur Cabral, do Benfica, após finalizar a venda de Igor Jesus, titular na posição, o Flamengo anunciou o meio-campista Jorginho, brasileiro naturalizado italiano que estava no Arsenal.

Comandado pelo técnico Renato Paiva, ex-Bahia, o Glorioso perdeu três peças importantes após vender o zagueiro Jair, o lateral Cuiabano e o atacante Igor Jesus ao Nottingham Forest, da Ingleterra. Para o ataque, o clube carioca deve fechar com Arthur Cabral por 15 milhões de euros (cerca de R$ 83 milhões).

Rival do Botafogo, o Flamengo também vem se preparando para o Mundial de Clubes e acertou com o volante Jorginho, de 33 anos, por 16 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual), com contrato até julho de 2028. O meio-campista chega para reforçar um setor qualificado, com nomes como Pulgar, Gerson, De la Cruz e Arrascaeta.

Jorginho foi campeão da Uefa Champions League com o Chelsea | Foto: Divulgação

Mesmo com menos recursos financeiros em relação aos adversários, o Fluminense também não vai ficar de fora da 'festa brasileira'. Campeão da Libertadores de 2023, o Tricolor está perto de acertar com o atacante Soteldo, que pertence ao Santos, como a primeira contratação para a Copa do Mundo de Clubes.

Um entrave em relação aos valores afasta a equipe do anuncio oficial. O Peixe pede uma quantia, mas o Fluminense não se dispôs a pagar pelo atleta de 27 anos, de acordo com o jornalista venezuelano Carlos Tarache.