Relacionados do Bahia: Gilberto segue fora e meia da base é surpresa

Vitinho, sub-20 do Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A lista de relacionados do Bahia para o confronto contra o Nacional-URU nesta quarta-feira, 7, às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, já foi liberada por Rogério Ceni, e traz novidades para o torcedor do Esquadrão. Entre os 25 escolhidos, a ausência de Gilberto chama a atenção, bem como a chegada de um novo nome da base do Bahia.

No lugar de Ruan Pablo, lesionado, o meia Vitinho, da base, terá a chance que vinha esperando justo em uma partida de Libertadores, e sem descanso. O jogador entrou em campo na última terça-feira, 6, pela final da Copa do Brasil Sub-17, na qual o Tricolor foi vice-campeão.

Ficaram de fora da lista, como previsto, o goleiro Ronaldo, o lateral-direito Santiago Arias e o zagueiro Kanu, todos afastados por lesão. No caso de Gilberto, havia uma expectativa de retorno do departamento médico, mas o tratamento do lateral-direito ainda não foi finalizado e ele segue fora dos campos.

Relacionados contra o Nacional

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Gabriel Souza;

Laterais: Luciano Juba e Iago Borduchi;

Zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Fredi;

Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Erick, Rodrigo Nestor, Jean Lucas, Vitinho, Michel Araujo, Acevedo e Rezende;

Atacantes: Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez, Ademir, Erick Pulga e Willian José.