Após denunciar racismo, ex-Bahia é atacado nas redes sociais: "Mono"

Allano, ex-Bahia e atualmente no Operário-PR - Foto: André Jonssson/Operário

O atacante Allano, ex-Bahia e atualmente no Operário-PR, se tornou pivô de uma polêmica após denunciar uma injúria racial que teria sido cometida por Miguelito, meia-atacante que pertence ao Santos e atua emprestado no América-MG. Em seu próprio perfil nas redes sociais, o jogador de 30 anos foi alvo de ataques racistas.

Muitas ofensas aparecem com termos de cunho racista, como "mono" (macaco, em espanhol), além de emojis de macacos e gorilas. Diversos ataques foram feitos em espanhol, o que indica a possibilidade da maioria dos comentários serem de pessoas bolivianas.

Várias das postagens, inclusive, ainda estão acompanhadas com frases de apoio a Miguelito, a quem os autores estariam considerando como injustiçado por Allano. O atacante afirma ter sido chamado de "preto do caralh*" pelo jogador do Coelho na partida entre as equipes no último domingo (4), pela 6ª rodada do Brasileirão Série B.

Allano foi alvo de ataques racistas | Foto: Reprodução/Instagram/GE

A gravidade dos ataques fez Allano restringir os comentários nas suas redes sociais para apenas às pessoas que o seguem. Em algumas imagens, ainda é possível observar que as ofensas racistas seguem sendo publicadas.

A denúncia de Allana chegou a culminar na prisão do jogador boliviano, que foi liberado de forma preventiva na última segunda-feira (5), em Ponta Grossa-PR.