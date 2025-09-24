Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense; veja justificativa

Renato Gaúcho no Fluminense - Foto: Reprodução I X

Entre altos e baixos, a trajetória de Renato Gaúcho no Fluminense que chegou à semifinal do Mundial de Clubes com ele se encerrou - e por decisão do próprio. Na noite desta terça-feira, 23, logo após a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana no empate em 1 a 1 contra o Lanús, no Maracanã, Renato foi à coletiva de imprensa e comunicou que pediu demissão.

"Essas perguntas que vocês estão fazendo, eu nem devia estar falando isso, mas eu pedi demissão pro presidente antes de vir pra cá. A partir de agora vai estar um outro cara aqui, e vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar", afirmou Renato.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer, ou o time da cabeça dele. Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube", completou. Minutos depois, o Fluminense confirmou a saída por meio de nota oficial nas redes sociais.

O ambiente no Maracanã refletia a pressão crescente: parte dos 43 mil torcedores presentes vaiou jogadores ainda durante a partida, com o lateral Renê e o volante Otávio entre os principais alvos. O técnico também foi hostilizado, sendo chamado de “burro” após realizar as cinco substituições, e acabou vaiado junto ao elenco ao fim do jogo.