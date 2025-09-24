Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE SAÍDA

Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense; veja justificativa

O técnico deixou o clube após a eliminação da Sul-Americana dentro do Maracanã

Marina Branco

Por Marina Branco

24/09/2025 - 7:45 h
Renato Gaúcho no Fluminense
Renato Gaúcho no Fluminense -

Entre altos e baixos, a trajetória de Renato Gaúcho no Fluminense que chegou à semifinal do Mundial de Clubes com ele se encerrou - e por decisão do próprio. Na noite desta terça-feira, 23, logo após a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana no empate em 1 a 1 contra o Lanús, no Maracanã, Renato foi à coletiva de imprensa e comunicou que pediu demissão.

"Essas perguntas que vocês estão fazendo, eu nem devia estar falando isso, mas eu pedi demissão pro presidente antes de vir pra cá. A partir de agora vai estar um outro cara aqui, e vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar", afirmou Renato.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Apenas três dos oito reforços do Vitória jogaram contra o Fluminense
Vitória perde para o Fluminense no Barradão e se complica no Z-4
Vitória x Fluminense: Claudinho retorna; veja lista de relacionados

"Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer, ou o time da cabeça dele. Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube", completou. Minutos depois, o Fluminense confirmou a saída por meio de nota oficial nas redes sociais.

O ambiente no Maracanã refletia a pressão crescente: parte dos 43 mil torcedores presentes vaiou jogadores ainda durante a partida, com o lateral Renê e o volante Otávio entre os principais alvos. O técnico também foi hostilizado, sendo chamado de “burro” após realizar as cinco substituições, e acabou vaiado junto ao elenco ao fim do jogo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fluminense renato gaucho Sul-Americana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renato Gaúcho no Fluminense
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Renato Gaúcho no Fluminense
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Renato Gaúcho no Fluminense
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Renato Gaúcho no Fluminense
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x