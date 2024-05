Renato Gaúcho propõe solução inusitada para o BR 24: "não cai ninguém" | A TARDE

Em meio à suspensão da Série A do Brasileirão por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista ao Boleiragem, do GE, nesta segunda-feira, 20. Quando questionado sobre como minimizar os prejuízos aos clubes gaúchos, o técnico sugeriu que os quatro melhores colocados da Série B sejam promovidos, mas que nenhum time da Série A seja rebaixado para a segunda divisão.

"Eu não sou nem contra nem a favor (que Grêmio, Internacional e Juventude não sejam rebaixados), porque entendo que outros clubes da segunda divisão estão brigando pra subir. Mas aí cabe à CBF arrumar uma solução. Então sobem os quatro e não cai ninguém. Na pandemia, a gente viu o que a gente sofreu também", declarou o técnico.

Ainda durante a entrevista, Renato Gaúcho destacou que as equipes gaúchas serão muito prejudicadas, tanto fisicamente, quanto mentalmente: "É uma situação muito difícil, em que os clubes gaúchos vão ficar muito atrás. Na parte física, no ritmo de jogo, na parte psicológico. Tem muita gente que acha que as águas do (rio) Guaíba vão baixar e vai tudo voltar ao normal. Acho que muita coisa, infelizmente, vai continuar acontecendo. E a parte psicológica dos jogadores vai ficar afetada. (...) Acho que seria a melhor ideia, mas não cabe a mim. Eu penso dessa forma".

Renato se juntou ao elenco do Grêmio nesta segunda-feira, em São Paulo. O clube gaúcho está treinando no CT Joaquim Grava, pertencente ao Corinthians. Villasanti ainda não chegou e é esperado nesta terça-feira.

