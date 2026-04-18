Renato Kayzer sai de campo chorando aos 10 minutos e preocupa Vitória

Renato Kayzer deixou o campo chorando no Barradão - Foto: Reprodução | Premiere

O Vitória ganhou mais um motivo de preocupação em meio à sequência decisiva da temporada. Como se já não bastasse o departamento médico lotado, no confronto contra o Corinthians, na noite deste sábado, 18, o atacante Renato Kayzer permaneceu em campo por apenas dez minutos antes de sentir dores na coxa direita e precisar ser substituído.

Visivelmente incomodado, o centroavante deixou o gramado chorando muito, e foi atendido imediatamente no banco de reservas, iniciando tratamento com gelo ainda durante a partida.

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Fase decisiva

A possível lesão de Kayzer surge justamente em um dos momentos mais importantes do calendário rubro-negro, com o duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, 22, no Maracanã, às 21h30.

Além disso, a equipe volta a campo poucos dias depois, no domingo, para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sequência de lesões

Além disso, o caso de Kayzer se soma a um cenário já delicado no elenco. O Vitória vem convivendo com um número elevado de jogadores no departamento médico, especialmente no sistema defensivo, o que tem forçado o técnico a buscar alternativas, inclusive com atletas da base.

Só na zaga, já foram mais de 12ª formações alternativas elaboradas por Jair Ventura para cobrir os desfalques. Agora, no entanto, surge um novo problema no ataque, complicando ainda mais o elenco do Leão.

Até o momento, ainda não se sabe a gravidade do problema na coxa direita. A expectativa agora gira em torno dos exames que irão confirmar se houve lesão muscular e o tempo necessário de recuperação.

Internamente, a preocupação é clara - perder Kayzer neste momento pode impactar diretamente o poder ofensivo da equipe em dois jogos fora de casa e de alto nível de exigência.