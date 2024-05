Renato x Rogério Ceni: Treinador Gaúcho tem vantagem nos confrontos | A TARDE

Desejando aumentar a pontuação no Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrentará o Grêmio neste sábado, às 21h, na Arena Fonte Nova. O duelo coloca frente à frente dois treinadores bastante conhecidos: Rogério Ceni, do Esquadrão, e Renato Portaluppi, do Imortal.

Nos confrontos, analisando os duelos por seis clubes, o técnico gaúcho leva a melhor, com quatro vitórias e dois empates em sete jogos, enquanto Ceni venceu duas vezes, vestindo a camisa do Fortaleza e do Flamengo.

O primeiro confronto ocorreu em junho de 2019, entre Grêmio e Fortaleza, quando o tricolor de Porto Alegre venceu por 1x0, no Estádio Centenário. Meses depois, após a chegada de Rogério no Cruzeiro, os treinadores voltaram a se enfrentar, com uma goleada por 4x1 a favor dos sulistas, na Arena Independência.

Com uma passagem conturbada pelo Cabuloso, Ceni retornou ao futebol cearense pouco tempo depois e teve a sua primeira revanche: 2x1 na Arena Castelão. O gol decisivo foi marcado por Osvaldo Filho, que hoje é camisa 11 do Vitória, principal adversário do Bahia.

Em 2020, com a suspensão do Campeonato Brasileiro por causa da pandemia do Covid-19, Renato e Rogério se enfrentaram apenas uma vez, vestindo as mesmas cores do confronto anterior. Desta vez, as duas equipes garantiram um pontos e deixaram o placar em 1x1.

Ainda na mesma edição do Brasileirão, em janeiro de 2021, o ex-goleiro deixou tudo igual nos confrontos e venceu Portaluppi, desta vez vestindo o manto do Flamengo. Na ocasião, a equipe carioca derrotou os gaúchos por 4x2, com um gol de Éverton Ribeiro, que hoje joga no Bahia e é treinado por Rogério.

Na inversão de papeis, quando o São Paulo voltou ao comando de Ceni e Renato Gaúcho assumiu o comando do Flamengo, o ex-atacante voltou a ter vantagem no retrospecto. No confronto da 32ª rodada do Brasileirão 2021, a equipe rubro-negra venceu por 4x0, no Estádio do Morumbi.

Após um tempo sem confrontos diretos, Portaluppi e Ceni voltaram a se enfrentar, desta vez com os mesmos clubes que irão se enfrentar neste sábado. Na Arena do Grêmio, em novembro de 2023, o Bahia enfrentou o Imortal, que contou com um belo gol de Luis Suárez para vencer pelo placar mínimo.

Grêmio x Fortaleza

1x0 - 8/06/19

Grêmio x Cruzeiro

4x1 - 8/9/19

Fortaleza x Grêmio

2x1 - 19/10/19

Fortaleza x Grêmio

1X1 - 13/9/20

Flamengo x Grêmio

4x2 - 28/1/21

Flamengo x São Paulo

4x0 - 14/11/21

Grêmio x Bahia

1x0 - 4/11/23

No total, Renato Portaluppi também leva a melhor nos gols, com 14 gols marcados, uma média de dois gols por jogo. Do outro lado, Rogério Ceni viu a sua equipe balançar as redes nove vezes, sendo uma média de 1,28 de jogo. A maior vitória de Gaúcho foi um 4x1 sobre o Cruzeiro, já Ceni tem um resultado melhor, com 4x0 do Flamengo sobre os tricolores.