ESPORTES
FUTEBOL AMERICANO

Rio de Janeiro receberá partida oficial de futebol americano

Partida será marcada pela primeira vez da prática oficial do esporte no Brasil

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

17/12/2025 - 11:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Rio de Janeiro receberá partida oficial de futebol americano
-

Após as duas edições da NFL sediadas no Brasil, agora é a vez de o futebol americano universitário dar as caras em terras tupiniquins. A partida está marcada para o dia 29 de agosto de 2026, quando se enfrentarão as equipes Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Imagem ilustrativa da imagem Rio de Janeiro receberá partida oficial de futebol americano
| Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP

O duelo será válido pela temporada regular da NCAA e pela ACC (Atlantic Coast Conference), uma das principais conferências do esporte universitário americano.

A realização deste jogo em solo brasileiro reforça a relação favorável do país com os esportes americanos. O Brasil já recebeu dois jogos da NFL e uma terceira partida da liga já está confirmada para 2026.

Imagem ilustrativa da imagem Rio de Janeiro receberá partida oficial de futebol americano
| Foto: Mark Brown/Getty Images/AFP

O preço varia de acordo com o setor do estádio. Nas arquibancadas Leste e Oeste Inferior, os valores vão de R$ 200,00 a R$ 2.025,00. Nos setores Leste e Oeste Superior, os preços variam entre R$ 350,00 e R$ 1.755,00. Já nos setores Norte e Sul, as entradas custam entre R$ 200,00 e R$ 903,00.

Esta será a sexta vez que uma partida de futebol americano universitário acontece fora dos Estados Unidos; a última edição ocorreu em Dublin, entre Florida State e Georgia Tech. Durante a semana do evento, entre os dias 26 e 29 de agosto, estão programadas também ações sociais, passeios e ativações culturais. A expectativa é reunir mais de 44 mil torcedores no Engenhão, e os ingressos começaram a ser vendidos no dia 15 de dezembro.

Estádio Nilton Santos. eventos esportivos Brasil futebol americano NC State Wolfpack NCAA Virginia Cavaliers

x