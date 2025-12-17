Rio de Janeiro receberá partida oficial de futebol americano

- Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Após as duas edições da NFL sediadas no Brasil, agora é a vez de o futebol americano universitário dar as caras em terras tupiniquins. A partida está marcada para o dia 29 de agosto de 2026, quando se enfrentarão as equipes Virginia Cavaliers e NC State Wolfpack, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

| Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP

O duelo será válido pela temporada regular da NCAA e pela ACC (Atlantic Coast Conference), uma das principais conferências do esporte universitário americano.

A realização deste jogo em solo brasileiro reforça a relação favorável do país com os esportes americanos. O Brasil já recebeu dois jogos da NFL e uma terceira partida da liga já está confirmada para 2026.

| Foto: Mark Brown/Getty Images/AFP

O preço varia de acordo com o setor do estádio. Nas arquibancadas Leste e Oeste Inferior, os valores vão de R$ 200,00 a R$ 2.025,00. Nos setores Leste e Oeste Superior, os preços variam entre R$ 350,00 e R$ 1.755,00. Já nos setores Norte e Sul, as entradas custam entre R$ 200,00 e R$ 903,00.

Esta será a sexta vez que uma partida de futebol americano universitário acontece fora dos Estados Unidos; a última edição ocorreu em Dublin, entre Florida State e Georgia Tech. Durante a semana do evento, entre os dias 26 e 29 de agosto, estão programadas também ações sociais, passeios e ativações culturais. A expectativa é reunir mais de 44 mil torcedores no Engenhão, e os ingressos começaram a ser vendidos no dia 15 de dezembro.