Rival do Vitória na Copa do Brasil tem déficit de R$ 100 milhões | A TARDE

Adversário do Vitória na Copa do Brasil, o Botafogo divulgou, na noite desta quinta-feira, 2, o balanço financeiro referente ao ano de 2023. O documento revelou que, embora tenha alcançado um aumento significativo nas receitas em comparação com o ano anterior, o Alvinegro encerrou a temporada com um déficit financeiro de R$ 101 milhões.

Em 2022, o Botafogo enfrentou um déficit ainda maior, atingindo a marca de R$ 248,2 milhões. A evolução nesse aspecto pode ser atribuída principalmente ao aumento das receitas, impulsionadas pela venda do jogador Jeffinho para o Lyon, maior transação da história do clube, além dos prêmios conquistados nas competições disputadas ao longo de 2023.

Segundo informações contidas no balanço financeiro, o Botafogo acumulou um total de R$ 526 milhões em receitas de ativos circulantes durante o ano de 2023. A receita operacional bruta foi de R$ 388 milhões, enquanto o custo total das atividades alcançou a cifra de R$ 412 milhões.