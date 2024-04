Robinho aparece sorridente em audiência de custódia após prisão; veja | A TARDE

A Justiça Federal de Santos divulgou o vídeo da audiência de custódia de Robinho, realizada na noite de ontem (21), na sede da Polícia Federal da cidade.

A defesa do ex-jogador Robinho protocolou um pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) para suspender a ordem de prisão imediata do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que na quarta-feira, 21, validou a sentença de estupro da Justiça italiana, que condenou Robinho a 9 anos.

Veja a audiência: