Robinho indica primos de Geraldo Alckmin para defendê-lo no STJ

O ex-atacante Robinho, condenado por estupro pela Justiça Italiana, indicou o jurista José Eduardo Alckmin, ex-ministro do TSE e primeiro do vice-presidente da República Geraldo Alckmnin, para defendê-lo em processo que corre no STJ para que sua pena de nove anos seja cumprida no Brasil. As informações são do ge.

Além de José Eduardo Alckmin, também faz parte do corpo de advogados de Robinho, João Paulo Chaves de Alckmin, também primo do vice-presidente. A equipe é composta também por José Augusto Rangel de Barros, Rodrigo Otávio Barbosa de Alencastro e Pedro Junior Rosalino Braule Pinto.

"O jogador está dedicado à sua família e se encontra todos os dias em sua casa, em Santos. Cabe esclarecer que ele não reside em São Vicente há mais de 20 anos. O jogador está permanentemente à disposição da Justiça, como sempre está à disposição", disse a assessoria do jogador em nota enviada à Justiça.

Recentemente, o Ministério Público Federal (MPF) entregou à Justiça um parecer no qual defende a prisão de Robinho no país. No documento, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos afirmou que não existem restrições à transferência da pena ao Brasil.

Como o caso já transitou em julgado na Itália, não há possibilidade de Robinho reverter a condenação. Sua defesa pode, porém, questionar a transferência da pena ao Brasil.