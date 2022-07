Robson Conceição tem luta confirmada pelo título mundial de boxe

A Top Rank Boxing confirmou nesta sexta-feira, 22, a tão esperada luta pela disputa do título mundial unificado do boxe profissional entre Robson Conceição e o norte-americano Shakur Stevenson. O baiano sobe ao ringue no dia 23 de setembro, no Prudential Center em Newark, Nova Jersey.

Os títulos correspondem à unificação da Organização Mundial de Boxe (WBO) e o Conselho Mundial de Boxe (WBC). Robson chega a essa luta com um cartel de 18 lutas, sendo 17 vitórias, uma única derrotas e oito nocautes.

Stevenson é campeão mundial da categoria super-pena, até 58,97 kg, pela WBO e WBC, e apresenta um cartel de 18 lutas, todas com vitórias e 9 nocautes.

Os títulos foram unificados quando o norte-americano venceu Oscar Valdez, em abril, oponente esse que Robson enfrentou e foi derrotado em 2021, em uma luta que gerou muita polêmica.