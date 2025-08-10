Romarinho faz esclarecimento nas redes sociais após entrevista confusa

Romarinho em sua estreia com a camisa rubro-negra diante do São Paulo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota do Vitória por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão, o atacante Romarinho protagonizou um momento curioso na zona mista. Questionado sobre o mercado da bola, o camisa 7 afirmou ter recebido uma proposta do Corinthians antes de acertar com o Leão da Barra. No entanto, segundos depois, se corrigiu dizendo que não houve proposta formal.

A declaração, e a rápida contradição, geraram repercussão nas redes sociais e entre torcedores. Parte da torcida do Vitória viu a fala como desatenção ou “gafe” do jogador, enquanto outros interpretaram como uma tentativa de desconversar sobre negociações passadas.

Já neste domingo, 10, Romarinho voltou ao assunto em uma publicação no Instagram. No texto, ele afirmou que sua fala foi mal interpretada e reforçou que não recebeu nenhuma proposta concreta do Corinthians antes de sua chegada ao Barradão. O atacante também aproveitou para agradecer ao rubro-negro baiano pela confiança e apoio desde sua contratação.

“Quero esclarecer que não houve proposta do Corinthians. O que falei na entrevista acabou saindo errado. Estou 100% focado no Vitória e grato a todos que me acolheram”, escreveu o jogador.

| Foto: Reprodução / Instagram

Romarinho foi escalado como titular pelo técnico Fábio Carille pela primeira vez. No revés contra o São Paulo, o experiente jogador atuou por 71 minutos, sendo substituído por Ruben Rodrigues no segundo tempo.