Romarinho mente e desmente ter recebido proposta do Corinthians

O atacante defendeu o Corinthians entre 2012 e 2014 - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória viveu emoções mistas na partida deste sábado, 9, contra o São Paulo pelo Brasileirão. Ao mesmo tempo que lidava com oito desfalques, ganhava dois novos e perdia por 2 a 0, o clube testemunhava a estreia de seus novatos - um deles, Romarinho, novo camisa 7 do Leão da Barra.

Vindo do Corinthians, o atacante chegou a comentar na zona mista após o jogo sobre uma suposta proposta do Timão por ele, mas desmentiu logo depois. “Sim (o Corinthians me procurou), mas Fabinho não chegou a um acordo. Na verdade, vou falar a verdade. Não fui procurado. Mas fica minha gratidão ao clube", assumiu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Romarinho foi do alvinegro de 2012 a 2014, adicionando uma Libertadores, um Mundial de Clubes, Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana à sua prateleira de troféus. Agora, começa sua trajetória com o Vitória, já em um jogo complicado e sofrido para o time Rubro-Negro, e enfrenta o ex-clube na 30ª rodada do Brasileirão.

No intervalo do confronto com o São Paulo, Romarinho chegou a comentar sua adaptação de volta ao futebol: "Muito tempo fora, tem que me adaptar novamente, futebol brasileiro, está um pouco mais forte fisicamente. Antigamente eu achava que era mais técnico, ultimamente está fisicamente mais forte. Mas é questão de tempo. Fiquei quatro meses sem treinar, sem jogar e isso pesa um pouco, mas vou recuperar a forma".

O técnico Fábio Carille também comentou o retorno do jogador, elogiando o desempenho em campo dadas as circustâncias do trabalho do atleta. "Teve uma movimentação do Romarinho muito boa, para um cara que estava quase três meses sem jogar", avaliou.