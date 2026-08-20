DE VOLTA AOS GRAMADOS?
Ronaldinho Gaúcho compra clube e pode voltar aos gramados após 11 anos
Acordo prevê participação societária do craque e uma partida oficial pelo Ravenna
Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol profissional. Onze anos depois de anunciar sua aposentadoria dos gramados, o ex-jogador desembarcou na Itália nesta quinta-feira, 20, para ser apresentado pelo Ravenna FC, clube que disputa a terceira divisão do país, e fechou um acordo que prevê sua participação como acionista e também o retorno aos gramados em pelo menos uma partida oficial.
A iniciativa faz parte de um projeto conduzido pelo clube italiano para recuperar sua visibilidade, atrair novos investimentos e recolocar o Ravenna em posição de destaque no futebol nacional. A presença de Ronaldinho é considerada uma das principais apostas para impulsionar essa nova fase.
Ronaldinho terá participação no clube e voltará aos gramados
O brasileiro passará a integrar o grupo de acionistas do Ravenna, que enfrenta dificuldades financeiras e administrativas. Além da participação societária, Ronaldinho também aceitou disputar uma partida oficial pela equipe, em um retorno simbólico aos gramados.
A ideia é utilizar a imagem do ex-jogador em ações promocionais, eventos e iniciativas voltadas à aproximação do clube com torcedores e investidores. O retorno de Ronaldinho, entretanto, não ficará restrito ao papel institucional.
Segundo Ignazio Cipriani, dono do Ravenna FC, o brasileiro realmente entrará em campo em uma partida profissional oficial pelo clube.
Isso não é fachada nem jogada de marketing. Ronaldinho se tornará acionista do Ravenna FC. Ele também decidiu dar um presente extraordinário para a cidade e para seu novo clube: entrará em campo pelo Ravenna em uma partida profissional oficial, com um objetivo claro e romântico - tentar marcar o último gol de sua carreira Ignazio Cipriani - dono do Ravenna FC
Projeto mira crescimento do Ravenna no futebol italiano
A chegada de Ronaldinho também está inserida em um plano mais amplo para o futuro do Ravenna. Cipriani pretende aumentar a exposição do clube, fortalecer sua estrutura financeira e buscar, no médio e longo prazo, um acesso inédito à Série A italiana.
O clube atravessa um período de reconstrução depois de enfrentar problemas financeiros e administrativos. A aposta na imagem de Ronaldinho surge como uma tentativa de criar uma nova conexão entre a equipe, a cidade e potenciais investidores.
Ravenna tenta voltar aos tempos de destaque na Itália
O Ravenna não é um clube desconhecido no cenário italiano. A equipe chegou a disputar a segunda divisão do país durante a década de 1990, mas perdeu espaço ao longo dos anos seguintes em meio às dificuldades internas.
Atualmente, o clube disputa a Série C, terceira divisão do futebol italiano. A competição reúne equipes tradicionais do país, como Pescara, Perugia, Spezia e Livorno.