Ronaldinho Gaúcho compra clube e pode voltar aos gramados após 11 anos

Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol profissional. Onze anos depois de anunciar sua aposentadoria dos gramados, o ex-jogador desembarcou na Itália nesta quinta-feira, 20, para ser apresentado pelo Ravenna FC, clube que disputa a terceira divisão do país, e fechou um acordo que prevê sua participação como acionista e também o retorno aos gramados em pelo menos uma partida oficial.



A iniciativa faz parte de um projeto conduzido pelo clube italiano para recuperar sua visibilidade, atrair novos investimentos e recolocar o Ravenna em posição de destaque no futebol nacional. A presença de Ronaldinho é considerada uma das principais apostas para impulsionar essa nova fase.



Ronaldinho terá participação no clube e voltará aos gramados

O brasileiro passará a integrar o grupo de acionistas do Ravenna, que enfrenta dificuldades financeiras e administrativas. Além da participação societária, Ronaldinho também aceitou disputar uma partida oficial pela equipe, em um retorno simbólico aos gramados.



A ideia é utilizar a imagem do ex-jogador em ações promocionais, eventos e iniciativas voltadas à aproximação do clube com torcedores e investidores. O retorno de Ronaldinho, entretanto, não ficará restrito ao papel institucional.



Segundo Ignazio Cipriani, dono do Ravenna FC, o brasileiro realmente entrará em campo em uma partida profissional oficial pelo clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Isso não é fachada nem jogada de marketing. Ronaldinho se tornará acionista do Ravenna FC. Ele também decidiu dar um presente extraordinário para a cidade e para seu novo clube: entrará em campo pelo Ravenna em uma partida profissional oficial, com um objetivo claro e romântico - tentar marcar o último gol de sua carreira Ignazio Cipriani - dono do Ravenna FC

Projeto mira crescimento do Ravenna no futebol italiano

A chegada de Ronaldinho também está inserida em um plano mais amplo para o futuro do Ravenna. Cipriani pretende aumentar a exposição do clube, fortalecer sua estrutura financeira e buscar, no médio e longo prazo, um acesso inédito à Série A italiana.



O clube atravessa um período de reconstrução depois de enfrentar problemas financeiros e administrativos. A aposta na imagem de Ronaldinho surge como uma tentativa de criar uma nova conexão entre a equipe, a cidade e potenciais investidores.

Ravenna tenta voltar aos tempos de destaque na Itália

O Ravenna não é um clube desconhecido no cenário italiano. A equipe chegou a disputar a segunda divisão do país durante a década de 1990, mas perdeu espaço ao longo dos anos seguintes em meio às dificuldades internas.

Atualmente, o clube disputa a Série C, terceira divisão do futebol italiano. A competição reúne equipes tradicionais do país, como Pescara, Perugia, Spezia e Livorno.